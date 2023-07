A Bolognában június végén rendezett szenior, felnőtt, utánpótlás rúd és légtorna EB-n minden idők legnépesebb magyar delegációja képviselte Magyarországot, versenyzőink százhárom számban mutatták meg tehetségüket rúd, karika, silk és hammock – ami egy magasban, több méteren rögzített függőágyra hasonlít - szakágban. Utóbbiban volt érdekelt a junior mezőnyben a tizennégy éves rácalmási Neszmélyi Luca, aki – mivel Dunaújvárosban ilyen mozgásformára nincsen lehetőség – a százhalombattai IndeepenDance mozgásstúdió igazolt versenyzője, ahol Balla Noémi az edzője.

Neszmélyi Luca és edzője, Balla Noémi

Forrás: Családi fotó

Ez a sportág pár éve még gyerekcipőben járt, azonban évről évre dinamikusan fejlődve, mára egyre nagyobb hazánkban is az érdeklődés a légtorna különböző ágazatai iránt. Ha meg kell fogalmazni, akkor ez művészeti sport, olyan mozgásforma, amely a légies mozdulatokat ötvözi az erővel, hajlékonysággal és akrobatikus elemekkel. A Népszerűségét jelzi az is, hogy a Magyar Levegősportok Szövetsége egy 2016-os sportbaráti összefogás eredményeképpen 2018-ban hivatalosan is megalakult azzal a céllal, hogy a rúdsport és légtorna államilag elismert sportággá váljon.

A légtorna pontozásos alapú, az olaszországi Eb-n több tagú zsűri működött közre, akik a tornához hasonlóan az összpontszámot például az előadásmód, vagy az elemek nehézsége alapján állapítják meg, s ugyanúgy jár levonás rontás esetében. Luca esetében utóbbira nem került sor, végül a hammock nyolcfős döntőjét 128,900 ponttal nyerte meg, honfitársát, Németh Sárát (120,200) és az észt Gromovát (112,900) megelőzve.

A dobogó tetején

Forrás: IndeepenDance

Miután Luca szerényen nem akart nyilatkozni, ezért édesapja lapunknak elmondta, lánya két éve kezdte el versenyszerűen űzni ezt a sportágat, s már az elején látszott, hogy tehetséges. Aztán a heti négy edzéssel és a versenyekkel a háta mögött mostanra eljutott oda, hogy korosztályában ebben a számban ő lett Európa legjobbja az A kategóriás amatőrök között. Előtte azonban még sikerrel kellett venni a hazai bajnokságot, ahol több számban indult, végül hammockban nyert és úgy jutott ki Bolognába. A koreográfiát az edzőjével közösen állítják össze, ami egy szezonon keresztül állandó. Ezen kívül a zene és a ruha meg- és kitalálása is feladat még. Luca szerepelt már nemzetközi versenyen, de csak Magyarországon, ez volt az első ilyen szintű megmérettetése, tehát ennél jobb debütálást és bemutatkozást kívánni sem lehet. A fiatal sportoló mostani sikerével kvalifikálta magát a szeptember 7-10-e között megrendezendő világbajnokságra is.

Íme a győztes gyakorlat videója.