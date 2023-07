A huszon­nyolc tagú csapat végül tizennégy éremmel térhetett haza

A tanév lezártát követően még az utánpótláskorú lábtoll-labdázókra verseny várt, a Gárdonyi iskola huszonnyolc sportolója szerepelt Újszászon múlt hónap végén a párosok országos bajnokságán.

Kohán Árpádné, a gárdonyisok vezetőedzője arról tájékoztatott, hogy játékosaik nagyon motiváltak voltak, remek meccseken drukkolhattunk nekik. Végül hat páros állhatott dobogóra és nyolc egyéni versenyzőnk nyakába kerülhetett érem.

A gyermek lány korcsoportban Nagy Hanna és Nagy Kitti, a serdülő fiúknál Rabi Marcell és Zudor Milán szerzett bronz­érmet, a serdülő lányoknál Kondor Anett és Szabó Renáta állhatott a dobogó második fokára, Kovács Flóra és Nagy Viktória kettőse játék nélkül lett aranyérmes az ifiknél. Végül ők sem maradtak játék nélkül, mert a serdülők ellen tét nélküli mérkőzéseket vívhattak. A gyerek vegyes párosoknál harmadik lett Kerti Benett és Nagy Kitti, a serdülőknél Zudor Milán és Kondor Anett pedig második. Kattári Dávid és Lednecki Patrik játéka a negyedik helyre volt elég az ifi fiú párosok között, de tőlük mindenképpen sikeres további szereplésre számítanak.

Az egyéni számokban is számos éremmel gazdagodott a gárdonyis csapat. Kohán Árpádné közlése szerint a gyerek lányoknál ezüstöt szerzett Nagy Hanna, a serdülő fiúknál Zudor Milán. Az ifi korcsoport fiú versenyzői között lett bronzérmes Lednecki Patrik. A lányoknál a dobogó mindhárom fokán dunaújvárosi versenyző állhatott: Csenki Sára, Nagy Viktória, Kovács Flóra sorrendben. A serdülő lányoknál Szabó Renáta bronz­érmet érdemelt ki a játékával. Kondor Anett nagy csatában szerzett bajnoki címet, győzelmével egyben ő lett a dunaújvárosi csapat legsikeresebb játékosa ezen a versenyen.

– A dobogós helyezések mellett nagyon sok szép eredményt értek el versenyzőink. Mindig játszott éppen valaki a csapatból, így egész nap drukkolhattunk egyik vagy másik játékosunknak. A kisebbek közül többek előtt szép jövő áll a lábtoll-labdázásban. A kitartó munka meghozza az eredményét. Dicséretes a gyermek fiú párosok között Kerti Benett és Somogyi András negyedik helyezése. Gyerek vegyes párosban ügyesen játszott a Nagy György és Kondor Kitti kettőse, ötödik helyük remek azért is, mert Kitti még csak újonc. Gyerek lány egyéniben Nagy Kitti is szépen teljesített újoncként, ötödik lett. A fiú egyéni versenyszám volt a legnépesebb: ötödik lett Somogyi András és hatodik Kerti Benett, aki szintén újonc. A serdülő fiúknál Vicsotka Martin ötödik helyezése elismerést érdemlő – összegzett Kohán Árpádné.