A napokban megrendezett versenyről a Dragon Steel SE elnöke, Tóth Edit számolt be, aki először kicsit beavatott minket a „kulisszatitkokba”, azaz, mit éreznek egy ilyen megmérettetés alkalmából, hogyan zajlik a verseny.

– Vitathatatlan az izgalom, a feszültség az első vízre szállás előtt. Az első napon a rövid távot rendezték meg, versenyrendszerünkben ilyenkor két futam összesített eredménye alapján hirdetik ki a győztest. Az első futam előtt még a kiszámíthatatlanság miatt van feszültség. Kivel fogunk közvetlenül megmérkőzni, a csapatok milyen felkészültségi szinten állnak, és mi mit tudunk mutatni a futam során? Igyekszik mindenki fejben is felkészülni, koncentrálni a futam előtti percekben. Aztán elrajtol a futam, és már nem gondolsz másra, már csak te vagy, meg a lapátod, a víz és a hajó. Főként utóbbi, amelynek csak egy része vagy, és ahogy a kirakósnak, neked is tökéletesen illeszkedned kell az egységhez. Asszimilálódva, azonos ütemet kell diktálni, egyforma mozdulatokat produkálni ahhoz, hogy ne akadályozzuk egymást, ne visszafogjuk a hajót, hanem előre hajtsuk a lehető legnagyobb sebességgel. Tehát koncentrálsz, figyeled a kormányos és a dobos parancsait, utasításait és minden erődet a lapátodba koncentrálod. Lapátolsz, lapátolsz és még erősebben lapátolsz, amíg el nem éri a hajó a célt, s akkor már csak levegőt próbálsz venni – fogalmazott.

Elmondta, másnap a hosszú táv, a kétezer méter következett. Amíg a kétszáz méteres versenyen főként az erőre van szükség, addig két kilométeren az állóképességét teszi próbára az ember.

– Beleadod az erődet, hogy a 250 kilós hajó és a legalább 600 kilót nyomó versenyzői gárda súlyát minél nagyobb sebességgel beindítsátok. Hosszú távon segítség egy-egy jó rajt. De térjünk vissza a hajóba: téped a vizet, tolod a hajót, hallgatod a dobot. Figyeled, hogy közeledik-e valamelyik rivális, és csak lapátolsz és lapátolsz, időnként még erősebben egy-egy gyorsítónál, aztán előre nyúlsz ismét és nyomod, hosszú percekig. A cél előtt pedig az utolsó tartalékaidat is felhasználva jön a finis, majd már csak a dudaszót várod, a célt!

Ami pedig az aktuális versenyt illeti, rekordlétszámú egység jött össze a bajnokságra, ami egyben válogató is volt a ravennai Eb-re. Tóth Edit tájékoztatása szerint a szétlövésen két kategóriában csaptak össze az indulás jogáért. A válogatón a senior A vegyes csapatuk 200 méteren második, 2000 méteren harmadik lett, ezzel kiharcolták maguknak az Eb indulási jogot. A senior B open csapat 200 méteren negyedik helyezett lett, ezzel elvesztette ebben a számban a kvalifikációját.

A Dragon Steel eredményei: 200 m: U24 mix (24 év alattiak) 3. hely. Senior B open (50 év felettiek) 5. hely. Premier női (12–100 év) 5. hely. Senior A mix (40 év felettiek) 5. hely. 2000 m: U24 mix (24 év alattiak) 2. hely. Senior B open (50 év felettiek) 4. hely. Premier női (12–100 év) 5. hely. Senior A mix (40 év felettiek) 5. hely.

A versenyzők névsora: Bencs Botond, Biró László, Biró Vivien, Bőhm Angéla, dr. Rubics László, dr. Katona Zoltán, Fehér Nárcisz, Fischer Péter, Gál-Berey Tünde, Guld Lívia, Hallas János, Horváth Attila, Horváth Lujza, Kállay Kristóf, Kótai Ferenc, Körmendi László, Illés Zsolt, Lakatos Adél, Lakatos Enikő, Lakatos Viktor, Mihályi Máté, Nyíri Andrea, Pahocsa Kristóf, Putráné Prak Ágnes, Simon Péter, Simonidesz Zoltán, Szabó András, Telekes Ábel, Tiringer Márk, Tóth Edit, Tóth Gergely, Tóth Villő, Varga Béla, Ősz Zita, Wágner Petra, Wizner Dávid.