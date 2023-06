A DKKA szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) csarnokfelújítási programján sikerrel pályázott, amely keretében a maximális háromszáz millió forintot nyerték. A megvalósulás érdekében az MKSZ megállapodást köt a csarnok tulajdonosa, Dunaújváros MJV önkormányzatával. Minderről kedden délelőtt helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatón számolt be Horváth Tibor, a DKKA ügyvezetője és Szabó Zsolt alpolgármester. Utóbbi emlékeztetett arra, hogy a csarnok teljes felújítása ugyan elmaradt, de most örömteli híreket jelenthettek be.

Horváth Tibor, a DKKA ügyvezetője köszönetet mondott a Magyar Kézilabda Szövetségnek, annak elnökségének, hogy részt vehettek a pályázaton , ami sikeres lett.

– A felső határ háromszáz millió forint volt, mi a maximumot igényeltük meg, és többlépcsős elbírálás után nyertünk. Ebben azt is figyelembe vették, hogy kétszázötven gyerekkel foglalkozunk, ezért mindenképpen támogatták a felújítási tervezetet. A felmérések már megtörténtek, elsőként a csarnok nagyon rossz állapotban lévő tetejét, ami állandóan beázik és a parkettát is rongálja, újítják fel. Utána a nyílászárók cseréje, átépítése következik, aminél a városképi szempontokat is figyelembe vesszük, majd pedig a maradék összeget a parkettára és a belső terekre fordítjuk. Egyeztetve a szövetséggel, a következő pályázati körben is részt kívánunk venni. Köszönjük, hogy az önkormányzat hozzájárulásával segítette a pályázatunkat, azt gondolom, egy jó dolgot tudunk létrehozni.

Horváth Tibor mutatja az egyik helyet, ahol beázik a csarnok

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Lapunk úgy értesült, hogy a csarnokfelújítási pályázatok elbírálásakor több ellenzéki település is forráshoz jutott, ami azt erősíti, hogy nem a politika, hanem a kézilabdasport erősítése szerepel első helyen.

A támogatás azért is volt életbevágóan fontos, ugyanis jelen állapotában a létesítmény a következő szezonra már nem kapott volna engedélyt. A további részletekről Horváth Tibor közölte, júliusban írhatják alá a megállapodást, és legkésőbb októberre be is fejeződhetnek a kivitelezések. A csapat munkáját a tetőfelújítás, amit födémig visszabontanak, nem érintené, viszont a parketta csiszolás három-négy hete alatt ki kell vonulni a csarnokból. Lapunk kérdésére, hogy a felújítás a bajnoki rajtot mennyiben érintheti, Horváth Tibor azt mondta, egy-két mérkőzést lehet el kell vinni közeli helyszínre a szezon elején, vagy ezeken felcserélik majd a pályaválasztói jogot.

Horváth Tibor a DKKA ügyvezetője és Szabó Zsolt alpolgármester a sajtótájékoztatón

