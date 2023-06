A lengyelországi multisport eseményen, ami a sportágban Európa-bajnokságnak számít, a pálya adottságai miatt csak fél kilométeren és sprinttávon, azaz kétszázon rendeznek futamokat. A dunaújvárosi versenyző a C-1 200 méter csütörtöki előfutamából egyből a pénteki fináléba kvalifikálta magát, így mgspórolta a középfutamot. A döntőben aztán a hetes pályát kapta, ahonnan jól rajtolt el a betegségéből mindössze egy hete visszatérő kenus. Remekül versenyzett, mindent kiadott magából, azonban a hajrában többen is megelőzték, hatodik helye az előzmények ismeretében kiváló eredménynek számít.

– Teljesen elégedett vagyok, nem tudom, hogy ebben a futamban volt-e több, vagy esetleg kevesebb. Nagyon régóta nem készülök már a kétszáz méterre, ami egyébként szerintem a legnehezebben felépíthető táv. Nem tudom, mit ronthattam el, ha hibáztam, vagy mit csináltam jobban, mint valaha. Abszolút kihajtottam magamat, jó volt újra versenyezni ebben a mezőnyben azokkal, akikkel régen nagyokat küzdöttem. Amikor bekerültem a felnőttmezőnybe a most győztes litván és a grúz srác is itt volt, mostanra viszont mindenki más új név. Az előző heti válogató és az Európa Játékok egyaránt nagyon jó élményeket adott, látszik és érzem, hogy jó úton haladok. Majd meglátjuk, mi lesz az év hátralévő részében – nyilatkozta Hajdu Jonatán az M4 Sportnak.