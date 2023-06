Az uszonyos- és búvárúszó országos bajnokságon, amit Kecskeméten rendeztek meg, a Búvársuli SE tizennyolc versenyzője indult uszonyos gyors-, felszíni- és búvár kategóriában. Az újvárosiak végül az országos megmérettetésen az éremtáblázat harmadik helyén végeztek, tizenkét arany-, tizenkét ezüst- és tizenhárom bronzérmet szerezve.

Ifjú reménységek az országos bajnokságon: Majsai Elíz, Gurisatti Rebeka, Takler Tímea, Borbé Csenge

Eredmények. Első helyezettek. Németh Nóra (ifi) három arany, Szabó Flóra (junior) egy arany, Aszlajov Attila (ifi) négy arany, ifj. Gurisatti Róbert (ifi) két arany, mix ifi váltó 4x50 m felszíni úszás (Aszlajov, Németh, Gurisatti, Papp), mix ifi váltó 4x100 m uszonyos gyors (Gurisatti, Papp, Aszlajov, Nagy).

Második helyezettek: Németh Nóra (ifi) egy ezüst, Szabó Flóra (junior) két ezüst, Nagy Boróka (junior) egy ezüst, Majsai Elíz (cápa) két ezüst, Aszlajov Attila (ifi) egy ezüst, ifj.Gurisatti Róbert (ifi) három ezüst. Férfi ifi váltó 4x100 m felszíni (Gurisatti, Szabó Zs., Füsi, Aszlajov), férfi ifi váltó 4x200 m felszíni (Aszlajov, Gurisatti, Szabó Zs., Füsi), női ifi váltó 4x200 m felszíni (Papp, Nagy, Németh, Borbé).

Harmadik helyezettek: Papp Norina (ifi) öt bronz, Szabó Flóra (junior) három bronz, Nagy Boróka (ifi) egy bronz, Majsai Elíz (cápa) egy bronz, Szabó Zsombor Antal (ifi) három bronz, lány gyerek váltó 4x50 m uszonyos pillangó (Majsai, Takler, Gurisatti, Borbé), női ifi váltó 4x100 m felszíni (Papp, Nagy, Németh, Borbé).

Pontszerző helyen végeztek: Aszlajov Alexander (serdülő), Borbé Csenge (gyerek), Fodor-Nagy Edvin (gyerek), Füsi Domonkos (ifi), Gurisatti Rebeka (cápa), Hetyei Imre Gábor (felnőtt), Kulcsár Adél Alexa (cápa), Rendes Linda Stella (felnőtt), Takler Tímea (cápa).

Június elején a klub kétfelé vált, néhányan Gyöngyösön vettek részt a diákolimpián, a tájolósok pedig Gyékényesen versenyeztek a saját rendezésű Búvársuli-Kistarcsa Kupán, ahol a szülők segítették a verseny lebonyolítását, és finom falatokkal látták el a csapatot.

Gyékényes, Búvársuli-Kistarcsa Kupa tájékozódási búvárúszó verseny

A diákolimpián Papp Norina egy bronzérmet, ifj.Gurisatti Róbert egy arany- és egy bronzérmet, Majsai Elíz két ezüst- és egy bronzérmet nyert. Pontszerző helyeken Nagy Boróka, Takler Tímea, Kulcsár Adél Alexa, Szabó Zsombor Antal végzett.

A hazaiak itt is szépen szerepeltek. Csillag gyakorlat: 1. Rendes Linda Stella, 1. Tamás Dávid, 3. Aszlajov Attila, 4. Csepecz Zsolt, 6. Hetyei Imre Gábor és Berekméri István. 5 Bója gyakorlat: 2. Rendes L., 2. Tamás D., 3. Aszlajov A. 3.hely, 7., 4. Hetyei I., 6. és Berekméri I. M gyakorlat: 4. Rendes L., 6. Tamás D., 5. Aszlajov A., 4. Csepecz Zs., 3. Hetyei I., 2. Füsi Domonkos, 1. Aszlajov A. A Búvársuli SE a csapatversenyben második lett.

A vb-re és Eb-re kijutott Farkas Botond, Németh Nóra, Szabó Flóra

Jelenleg pedig két búvársulis versenyző Egyiptomban vesz részt a kairói uszonyos- és búvárúszó junior világbajnokságon, amelyen harminckét nemzet képviselői vesznek részt. Az eseményen orosz nemzetiségű versenyzők is indulási jogot kaptak a Víz alatti Tevékenységek Világszövetsége (CMAS) zászlója alatt. A dunaújvárosi klubból a vb-n Németh Nóra ifiként, 400, 800, valamint 1500 méter felszíni úszásban szerepel az idősebb korcsoportban. A junior Szabó Flóra pedig 50 méter búvárúszásban valamint 50 és 100 m felszíni úszásban áll rajthoz. Ezen túl váltóban is indulnak. A tizenhárom tagú magyar válogatottat Gurisatti Róbert, a Búvársuli SE edzője a helyszínen is segíti a szerdától szombatig tartó viadalon.

A csütörtöki versenynapon Németh Nóra 1500 méteren a tizedik helyen végzett. Gurisatti Róbert így látta a második versenynapot, amit a szövetség honlapja idézett: – Nagyon meleg van, eddig kis felhő, szél volt legalább, de ezúttal állt a levegő és fullasztó meleg nehezítette meg a dolgunkat. Ez egy fiatal csapat sok újonccal, de mostanra igazi magyar válogatott lett belőlük. Nagyon tudnak egymásért (is) küzdeni.

Ami a jövőt illeti, júliusban Gödöllőn rendezik a felnőtt uszonyos- és búvárúszó Európa-bajnokságot, amire szintén két búvársulis versenyző kvalifikálta magát. Farkas Botond felnőtt versenyző 400 uszonyos gyorson, Németh Nóra pedig 800 és 1500 felszíni úszásban áll rajtkőre.