A tornát az Angels és a Rampage negyeddöntős párharca nyitotta, az újvárosiak a második harmadban mutatott eredményes játékuknak köszönhetően léptek tovább az elődöntőbe.

Angels–Rampage Women’s Hockey 4–2 (1–1, 3–1, 0–0)

Angels: Fejér – Schneider (1), Tőkési (1), Bátyi 2, Sághy 2 – Kőhler, Tóth, Jakab, Vincze – Csányi. Vezetőedző: Láng Zoltán.

A másik negyeddöntős csatában a két fővárosi gárda ütközetét végül a MAC Marilyn nyerte, búcsúztatva a ferencvárosiakat (5–4).

Az elődöntőben az alapszakaszgyőztes Lizards várt a dunaújvárosiakra.

Angels–Lizards b.u. 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Angels: Fejér – Schneider 1, Tőkési, Bátyi 1 (1), Sághy – Kőhler, Tóth, Jakab, Vincze – Csányi. Vezetőedző: Láng Zoltán, Márkus Tünde.

Az első harmad gólváltása után – az Angyaloknál Schneider talált be, hosszú időn át nem jutottak dűlőre a felek. A végletekig kiélezett találkozót végül szétlövésben Bátyi Boróka gólja döntötte el.

A női nyílt inline bajnokság döntőjében a Szombathelyi Pinkvineket kiejtő MAC csapatával találkozott az Angels.

Az elődöntőben az alapszakaszgyőztest is búcsúztatták

Angels–MAC 2–3 (0–2, 2–1, 0–0)

Angels: Fejér – Schneider 1, Tőkési 1, Bátyi 1, Sághy – ­Kőhler, Tóth, Jakab, Vincze – Csányi. Vezetőedző: Láng Zoltán, Márkus Tünde.

Dunaújvárosi szempontból nem indult jól a finálé, a MAC ugyanis gyakorlatilag az első támadásából, a 9. másodpercben megszerezte a vezetést, majd a 7. perc elején már kettővel mentek a fővárosiak. Innen kapaszkodtak vissza az Angyalok. A 22. percben Tőkési talált be, majd 51 másodperc elteltével Bátyi is megszerezte a szokásos gólját (2–2). A végjáték azonban a MAC-nak sikerült jobban, a 29. percben Losonczi gólja egyben azt is jelentette, hogy a fővárosiakhoz került az arany­érem.