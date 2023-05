– A franciák elleni siker után úgy nyilatkoztatok, akár az érem is összejöhet.

– Igen, számunkra az volt a kulcsmeccs ezen a világbajnokságon. Az alapvető célunk volt, megőrizzük a tagságunkat ebben a csoportban. E célt elértük, és már az éremért mentünk, sajnos a dánok elleni meccs nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, ám ebből is tanultunk.

– A szakmai stáb hogyan értékelte a teljesítményeteket?

– Olivér és én is még egy évet maradhatunk az U18-as korosztályban. A szakmai stábtól pozitív visszajelzéseket kaptunk. Kiemelték, hogy fontos és hasznos részei voltunk a csapatnak, és elmondták, hogy miben kell javulnunk a jövőben. E tornán sokat fejlődtünk egyénileg és csapatként is.

– A drezdai utánpótlásból érkeztetek a válogatotthoz, hogyan tovább?

– Jelenleg az iskola az első, szóval most a tanulásra és vizsgákra koncentrálunk. A jövő még nyitott. Lehet maradok a drezdaiaknál, ám számos más lehetőség is van. Régi vágyam, hogy egyszer a finn jégkorongban is kipróbáljam magam. Ha adódik egy ilyen lehetőség, megpróbálom.

– Éppen egy finn edző hosszabbított az Acélbikáknál…

– Sokat kell dolgozni azért, hogy valaki minőségi Erste Liga-játékos legyen. A következő hetekben a sulira koncentrálok, aztán kiderül, merre tovább.

– A felnőtt férfi válogatott története egyik legnagyobb kihívása előtt áll. Látsz esélyt arra, hogy válogatott megőrzi elitligás státuszát?

– Természetesen. Fantasztikus, hogy a példaképeink ott lehetnek egy elitvébén. Szükség lesz számos bravúrra, de ebben a csapatban ott van a csoda lehetősége. Nagyon szurkolunk nekik!