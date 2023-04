Tombor István vezetőedző tájékozatása szerint a tábor magas szakmai színvonalon való megrendezéséhez hozzájárult, hogy a birkózó centrum második emeletén elkészült harmadik, 170 négyzetméteres birkózó terem kiszolgáló helyiségeit is be tudták rendezni megfelelőképpen.

Az öt napos szakmai programon részt vettek a DKSE és fiókszakosztályai (Gurics György BDSE, Enying VSE), a németországi Burghausen vendégcsapata – akikkel testvérkapcsolatot alakítottak ki néhány évvel ezelőtt – és további két magyarországi csapat, a Győri Atlétikai Club és a budapesti Kertvárosi Sportegyesület is.

A gyerekek napi két edzéssel csiszolhatták tudásukat, rengeteg technikai gyakorlás és birkózás volt a fő program, aminek színesítéseként egy fővárosi kirándulást is beiktattak az edzők. A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát és elégedetten távozott. A következő hasonló edzőtáborra a tervek szerint júniusban az iskola befejezését követő hetekben kerül sor.

Ugyanezen időpontban a DKSE két válogatottja, Nyikos Veronika és Pupp Viktória Mátraházán készülhetett a korosztályos válogatott kerettel. Mindkét versenyző péntektől vasárnapig Ausztriában vesz részt nemzetközi versenyen.