A Klub Hotel különterme majdnem teljesen megtelt az esemény kezdetére. Egymás után érkeztek a sportág korábbi világbajnokai – néhány nevet megemlítve: Mihaldinecz Rudolf, Cserni Béla, Sándor Péter Gellért, Bodor Péter, Havas Attila –, a sportág képviselői, vezetői. Jó volt látni, hogy tényleg egy nagy család a motorcsónakosoké, a megjelentek örültek egymásnak, hamar anekdotázni, viccelődni kezdtek.

Egykori világbajnokok is részt vettek az eseményen. Jobb oldalon középen Cserni Béla, balján Sándor Péter Gellért

Mikor mindenki elfoglalta a helyét, Varga-Schneider Ildikó, a Magyar Motoros Vízisport Szövetség főtitkára köszöntötte az egybegyűlteket, majd a szövetség elnöke, dr. Sándor Péter értékelte a 2022-es esztendőt.

– A tavalyi év a Covid utáni ébredés jegyében telt el, jól is alakultak a dolgok, de közbeszólt az időjárás. Az aszály miatt alacsony volt a vízállás, több verseny is elmaradt. Sikeres évet zártunk, bár csalódások is értek minket. A legfontosabb feladatunk az volt, hogy a Magyar Motorcsónak Szövetség zökkenőmentesen beolvadjon a Magyar Motoros Vízisport Szövetségbe.

Dr. Sándor Péter kiemelte a dunaújvárosi Eb-t, amelyen tizennyolc ország harminchat versenyzője vett részt, és a futamokat két nap alatt közel tízezer néző tekintette meg.

– A sikeres rendezésben sokat segített az önkormányzat és a szponzoraink, köszönet nekik. Sikeresen elvégeztük minden feladatunkat. Az újak közé tartozott, hogy fejlődésnek indult a jetszörf (gyakorlatilag egy elektromos szörfről beszélünk). Fontos dolognak tartom, hogy Tábori Áron bekerült a Nemzetközi Motorcsónak Szövetség (U. I. M.) sportbizottságába, a szabálymódosításokkal foglalkozó szekcióba. És ha már szóba került az U. I. M., ne feledkezzünk el arról, hogy a nemzetközi szövetség tavaly volt százéves. Ez alkalomból kiadtak egy igényes könyvet, amiben fél oldalt szántak Havas Attilának, mint napjaink legeredményesebb versenyzőjének.

Dr. Sándor Péter után Szabó Zsolt, Dunaújváros gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármestere mondott pár szót. Kiemelte, gyerekkora meghatározó élménye volt a sok motorcsónakverseny, és nagyon örül annak, hogy Dunaújváros tavaly újra bekerült a nemzetközi körforgásba.

– Azt ígérhetem, az önkormányzat, mint eddig, ezután is támogatni fogja a sportágat.

Ezután következett a díjkiosztó, dunaújvárosi fölénnyel.

Az összejövetel hajrájában dr. Sándor Péter néhány szóban kitért az idei esztendőre.

Varga-Schneider Ildikó hosszú évekig volt a szövetség főtitkára. Az idei díjkiosztón őt is ünnepelték, búcsúztatták

– Az idei év sem tűnik egyszerűnek, de most úgy látszik, minden tervezhető, végrehajtható. 2023-ra huszonhat licenckérelem érkezett, és ebben nincsenek benne a Jövő Bajnokai program résztvevői. A legfontosabb feladatunk a szervezet átalakulása lesz. Új, héttagú elnökséget választunk majd.

Az utolsó „napirendi” pont Varga-Schneider Ildikó búcsúztatása volt, aki anyai örömök előtt áll, ezért a jövőben nem tudja a feladatát ellátni.

A díjazottak

Siklóhajó: 1. Bodor Péter (Dunaújvárosi Vízi Sport Club), 2. Havas Attila (Inter Trim Garázs, Budapest), 3. Csákó Ferenc (Király Yacht, Budapest), 4. Kaszás Ákos (Király Yacht). Sporthajó: 1 Horváth Attila (Start.hu-teo, Dunaújváros). GT15: 1. Jelinek Raven (DVSC), 2. Riskó Lőrinc (DVSC, 3. Mihaldinecz Márkó (DVSC).

GT30: 1. Fűke Andor (Fűke Yacht, Balatonalmádi), 2. Lack Bálint (DVSC), 3. Sándor Péter Gellért (Fortuna Port, Dunaújváros).

Év sportolója: Bodor Péter.

Év ifjúsági sportolója: Mihaldinecz Márkó.