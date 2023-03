A dunaújvárosi vízilabdaklub fennállása során hetedszer jutott be a legrangosabb nemzetközi kupasorozat végjátékába, ezeken eddig ötször érmet tudott szerezni. Legelőször 2002-ben szerepelt a DFVE az akkor még Bajnokcsapatok Európa Kupájának hívott kiírás négyes döntőjében, akkor negyedik lett az együttes. Az első dobogó a rá következő szezonban következett a BEK-ben, 2003-ban ezüstérmesek lettek, majd 2004-ben bronzot szereztek, amit 2005-ben és 2006-ban is megismételtek.

Keszthelyi Ritáékkal játszanak az elődöntőben

Hosszabb kihagyás után – közte nem mellékesen 2018-ban megnyerték a LEN Kupát és az Európai Szuperkupát – 2021-ben sikerült az akkor már Euroligának hívott sorozat döntőjébe jutni, ahol nagy csata után második lett Mihók Attila csapata. Aztán tavaly a második számú sorozatban, a LEN Kupában vívott döntőt a Dunaújváros, ismét ezüstérem lett a vége. Most pedig egy olyan szezonban jutott el hihetetlen bravúrral a végjátékig a gárda az újabb névváltás után a Bajnokok Ligájában, amire senki nem számított, hiszen alaposan átalakult, megfiatalodott a keret. Mint Mihók Attila nem egyszer jelezte: a csapat felének nemhogy nemzetközi, még ob I-es rutinja sem volt. Ennek ellenére sztárcsapatokat is megelőzve pénteken készülhetnek a Keszthelyi Ritával felálló Mataro ellen. A sztárok sokaságát felvonultató spanyolok az elmúlt két idényben aranyérmes görög Olimpiakoszt kettős győzelemmel búcsúztatták a negyeddöntőben. A másik ágon a házigazda, ötszörös győztes Sabadell a nyolcszoros első olasz Orizzonte együttesével csap össze a fináléba jutásért pénteken. Szombaton a két vesztes a bronzéremért, a győztesek az elsőségért csapnak össze.

Már azt is nagyon el kell ismerni, hogy idáig jutottak

A DFVE szakosztályvezetőjét, Primász Ágnest a várakozásairól kérdeztük.

– Egyedüli magyar csapatként bejutni a BL final fourba, csakis elégedettséggel töltheti el az embert, legyen az sportoló, szurkoló, bárki. Ahhoz, hogy eljutottunk idáig, kellettek a jó teljesítmények, nem véletlenül nem kaptunk ki a Padovától, majdnem legyőztük a Cataniát is, a negyeddöntőben oda-vissza vertük a Mediterranit úgy, hogy a spanyol bajnokságban pénteki riválisunk, a Mataro is csak hárommal tudta felülmúlni. Most pedig valóban, Európa legjobb csapatai ellen szerepelünk Sabadellben, ahol a tisztes helytállás a cél, de azt az utat kell értékelni, amíg idejutottunk, ami már egy csoda. Ezt is úgy kell elismerni, hacsak nem jobban, mint azt, hogy az Eurokupa döntőjét két magyar csapat vívta. Amennyiben ezt mondja nekem szeptemberben, hogy most erről fogunk beszélgetni, hát azt feleltem volna, örülök neki, hogy ennyire szereti ezt a csapatot – mondta mosolyogva.

A szakosztályvezető kiemelte, ünnepként kell azt megélni, hogy ott lehetnek és ilyen világsztárcsapatok ellen játszhatnak. Nagyon várja a meccseket, és nagyon bízik is a lányokban, mert a magyar bajnoksággal ellentétben a Bajnokok Ligájában nem volt olyan találkozójuk, amikor csalódást okoztak volna. Lehet, ez a szezon erre hivatott.

– Egy szép helytállással is elégedettek lehetünk, de ki merem mondani, bármi benne lehet a pakliban. Mondjuk az éremszerzés az eddigieknél is nagyobb csoda lenne részünkről. Az biztos, a nagy tét nem a mi vállunkon van, felszabadultan kell vízilabdázni, és akár azzal is élni, ha esetleg a papírforma alapján leggyengébb csapatot kicsit lenézik. Most csak ez a legfontosabb mindenkinek, utána pedig majd a magyar bajnokság – tette hozzá.

A klub és Dunaújváros hírnevét öregbítik

Aztán egy fontos dologra világított rá, mégpedig: bármilyen eredménnyel is zárjanak Sabadellben, annál talán még többet jelent, hogy a klub és Dunaújváros hírnevét öregbítik, megismertetik Európa-szerte. Arról nem is beszélve, hogy látják, milyen munka folyik ebben az egyesületben. Nem véletlenül szerepel náluk a világ egyik legjobb kapusa, a holland Laura Aarts, aki más európai elitklubokban „csilliárdokat” kereshetne, mégis a DFVE-ben játszik, és látja, egy nem sztárokból álló csapat is el tud érni ilyen eredményeket.

– Ezekért érdemes csinálni, mondhatjuk közhelyesen. Mindig is büszke voltam a klubra, akkor nem is lennék itt, de persze, most jobban a fókuszban vagyunk, azért ezt jó kiélvezni.

Mivel Primász Ágnes hamarosan életet ad gyermekének, felmerült, hogy mennyire szabad felizgatnia magát a találkozók miatt.

– Most kimondhatjuk, nincsen egyik meccsen sem győzelmi elvárás, viszont a Mediterrani elleni hazai visszavágón, amit négygólos előnyből vártunk, szinte kötelező volt a továbbjutás. Mindenki roppant csalódott lett volna, ha nem sikerül, szóval ott azért volt izgalom bőven, ezért inkább nem néztem. Ellentétben most végre karosszékben hátradőlve figyelhetem az eseményeket. Mondjuk, ha valamelyik találkozónk döntetlenre áll az utolsó percben, akkor inkább kikapcsolom a tévét. Tudja mit, legyen így – jegyezte meg.



Változott a bajnoki folytatás Amint azt már jeleztük, az érintett csapatok kérvényezték a szövetségtől, hogy a válogatott világkupa-selejtező programja miatt változzon az eredetileg kiírt női bajnoki rájátszás időpontja, kerüljön későbbre. Ezt az MVLSZ honlapjának kedd esti közlése szerint az elnökség jóváhagyta több más fontos döntés mellett, így az új meccsnapok az alábbiak. Elődöntők: május 3., 6. és 10., a döntő és a bronzmeccs: május 13., 17. és 20. (a párharcok két győzelemig tartanak). A DFVE-nek még a ­BVSC-vel játszania kell az elődöntőért, ezt a párharcot értelemszerűen május 3-a előtt kell lezárni. Szintén döntés született arról, a következő szezon kiírásánál a válogatottak felkészülési szempontjai mindent felülírnak, ugyanis soha nem látott, példátlanul sűrű program vár rájuk jövőre: a januári Eb és a februári vb után jön a legfontosabb, a nyári olimpia. Így a következő ligaülésen ennek szellemében kell megállapodásra jutniuk a kluboknak a következő idény menetrendjének összeállításánál. Eldőlt az is, az idei Universiadén női csapat nem indul, mert náluk nagyon kevesen neveztek az eseményre.