Emlékezetesre sikerült az aranycsata első mérkőzése, amelyen hosszabbításban érvényesítette pályaelőnyét a Kisstadionban az Ikonok gárdája.

– A találkozó elején meglehetősen lassan vettük fel a megfelelő fordulatszámot, a MAC pedig dinamikusan kezdett. Számítottunk rá, hogy az első tíz percben nagyon ránk jönnek majd. Nem is tévedtünk. A második harmad közepére sikerült kétgólos előnyt építenünk, az Ikonok azonban igazolta, hogy remek együttes. Kihasználva a hibáinkat, egyenlített. A hosszabbítás, három a három ellen egy orosz rulett. A győriek elleni elődöntőben kétszer is mi jöttünk ki jobban e speciális helyzetből, szombaton este pedig riválisunk örülhetett. Azt a meccset lezártuk, levontuk a tanulságokat, és már csak a sorozat folytatására koncentrálunk – tekintett vissza a döntő első találkozójára Láng Zoltán, a Worm Angels vezetőedzője, akit a szerda esti 21.15-kor kezdődő második felvonásról is kérdeztünk:

A finálé második találkozóján Gyenes Dávid kezd majd az újvárosiak kapujában

– Sajnálatos, hogy az újvárosi csarnokban már nincs jég, így a döntőben nem játszhatunk szurkolóink előtt. Több lehetőséget is megvizsgáltunk, végül az érdi jégcsarnok mellett döntöttünk. E helyszín több játékosunk számára is könnyebben elérhető, mintha például Szekszárdra kellene leutazniuk. Emellett bízunk abban is, hogy szimpatizánsaink Érdre is elkísérnek majd minket. Ami a játékoskeretet illeti. Borbás Gergely három hét kihagyás után szombaton tért vissza a jégre, és remélhetően egyre jobb formába lendül majd. Ismét szerelést húzott és rögtön gólt is szerzett Minárik Dávid, aki a képességeit illetően bármelyik Erste Liga-csapatba is beférne. Újra számíthatnunk majd Lencsés Tamás, Jobb Dávid, valamint Rafaj Attila játékára is. Tehát variációs lehetőségeink bővültek, erős kerettel várjuk a mai találkozót. Kapusposzton is lesz változás, ezúttal a korábbi válogatott hálóőr, Gyenes Dávid áll majd a vasak közé. Készen állunk a mérkőzésre, célunk természetesen nem is lehetne más, mint, hogy egy-egyre módosítsuk a párharc állását.