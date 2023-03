Garda Krisztináék immár negyedszer találkoznak a szezonban a zöld-fehérekkel, kétszer a Magyar Kupában és egyszer a bajnokságban mérkőztek meg egymással a felek. A szezonban eddig egyedül a DFVE tudott vele döntetlent játszani, a kupapárharc tavaly novemberi első felvonásán lett 8–8, igaz, a negyeddöntő visszavágóját már simán nyerte a későbbi aranyérmes Fradi 13–7-re.

A bajnokságban eddig hibátlanok Gurisattiék, a sorozatban a DFVE játszotta velük a legszorosabb rangadót februárban. Akkor úgy nyertek Dunaújvárosban 11–9-re a fővárosiak, hogy négy perccel a lefújás előtt még a hazaiak vezettek 9–8-ra. Azaz a legnagyobb csatára eddig Mihók Attila alakulata késztette őket, reméljük, így lesz ez kedden is.

Egyébként azért játsszák ilyen szokatlan időpontban a meccset, mert az FTC szombaton Euro Kupa elődöntő-visszavágót játszik, az első meccset idegenben 12–9-re nyerték a Padova ellen.

– Mihók Attila eltiltás miatt nem lehetett velünk szombaton, meg az edzéseken is volt egy kis hullámvölgy, ezért kicsit tartottunk a BVSC-mérkőzéstől. Ennek ellenére nagyon összeszedtük magunkat, remekül kezdtünk, utána kicsit elfáradtunk, de a magabiztos győzelmet ez nem veszélyeztette. Most gyorsan kell sokat pihenni, hiszen kedden jön a Fradi-meccs. Remélem, ugyanúgy tudjuk kezdeni ott is a találkozót, mint a legutóbbi összecsapásunkon – mondta Szabó Nikolett.

A 16. forduló további párosítása: Győr–Eger, Szeged–Tatabánya, BVSC-Zugló–UVSE, Szentes–III. Kerületi TVE.

