A kapitány szokás szerint eljött a DKSE évzáró ünnepségére, mert fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást. Szeret ilyen formában kommunikálni a versenyzőkkel és az edzőkkel. Ami pedig a dunaújvárosi szakosztály teljesítményét illeti, a tavalyi év eredményei alapján remekelt, hiszen az ország közel kétszáz klubja közül az összesített pontversenyben az élmezőnyben, a tizenhatodik helyen végzett, amennyiben a masters versenyzőket nem nézzük, akkor pedig tizenkettedikek. Ez fantasztikus teljesítmény egy ekkora vidéki egyesülettől.

– Egyértelműen – felelte rá Hüttner, majd így folytatta. – A klub mind a négy szakágban tevékenykedik, ebből háromban nemzetközi szinten is eredményes, ami nagy dolog, mert igen erős a mezőny, és a női kenu is egyre bővül. Itt, Dunaújvárosban kiváló munka folyik, ezért ez a tizenkettedik hely nagyon erős teljesítmény. A DKSE a sportág egyik vidéki bástyája, kenuban pedig kiemelkedő – nyilatkozta, megjegyezve, már évtizedekkel ezelőtt is voltak jó versenyzőik, azaz visszamenőleg nagy hagyománya van a kenunak.

Ami mellé kezdenek a kajakosok is felzárkózni, akár Szellák Szabina révén. A kapitány szerint örömteli, ha a klub nem csak egy lábon áll. Ami a sportág bázisát illeti, már az nagy dolog, ha az egyesületükben megmaradnak a létszámok, nem kell bemutatni, milyen nehéz bevonzani manapság a fiatalokat.

– Úgy néz ki, ennek ellenére kicsit emelkednek a számaink, egy sikeres olimpia vagy világbajnokság után sokkal többen választják a kajak-kenut, és nagy dolog, ha meg tudjuk tartani őket. Például a DKSE-ben vagy a többi klubban az az erős, hogy családra lelnek a fiatalok, remek helyen vannak, nagyszerű barátságok születnek, és haza sem akarnak menni. Persze ehhez kellenek lelkes vezetők és szülők, ami szintén adott itt – jegyezte meg.

Persze mindenütt vannak lemorzsolódások, jelesül a decemberi évzárón köszöntek el a nemzetközi eredményekkel is rendelkező kenustól, Kulcsár Dorinától, aki edzőként folytatja Győrben. Hüttner szerint amennyiben valaki a tanulást választja, és nem tudja összekötni a sportolással, akkor ez sajnos így van. Persze felmerül, ilyenkor nem próbálja-e meggyőzni az adott versenyzőt, hogy fontolja meg a döntését.

– Igen, sokszor volt már ilyen, de az esetek nem nagy százaléka végződik úgy, amint én azt szeretném. Természetesen a fontos versenyzőket igyekszem meggyőzni – tette hozzá.

Szinte most lett vége az olimpiának, másfél év múlva pedig már itt a következő, idén pedig már jönnek a kvótaszerző megmérettetések. – Nagyon fontos lesz 2023, az összes párizsi kvótának legalább nyolcvan százalékát kiosztják a világbajnokságon. Erre készülünk, ez a legnagyobb cél: annyi kvótát szerezzünk, hogy minden számban el tudjunk indulni az ötkarikás játékokon.

Mi azt reméljük, a kenu ketteseknél ötszáz méteren Hajdu Jonatán és Fekete Ádám szerzi meg ezt a lehetőséget, s képviselhetik aztán hazánkat Franciaországban. Ők a legnagyobb esélyesek erre, de nyilván mások is harcba fognak szállni.

– Most nem látok jelen pillanatban olyan párost, amelyik Magyarországon meg tudná szorítani őket. Azonban nekik fejlődniük kell a számukra kifejezetten rossz 2022 után, amikor sérülés, Covid hátráltatta a munkájukat. S már csak azért is, mert a szám is fejlődni fog nemzetközi szinten. Ahhoz, hogy megszerezzék a kvótát, a világbajnokságon az első nyolc között kell végezni, ami reális cél, de azt gondolom, a karosszékbe nem szabad beleülniük. Aki él és mozog a nemzetközi mezőnyben, erre a távra állt át, ezért egyre sűrűbb és nehezebb a mezőny. Mondjuk Jonatánék a hányattatott évükben is mindkét világversenyen ott voltak az első nyolcban. Szóval ettől nem félek, de hogy még előrébb lépjenek az áhított éremre, nagyon sokat kell még dolgozniuk.