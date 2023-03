A Magyar Torna Szövetség tájékoztatása szerint Jordanov Zoltán, az utánpótlás szakmai igazgatója a törökországi világbajnokságról elmondta, hogy a csapat számára elsősorban tapasztalatszerzés a cél, hiszen az együttesből mindössze Knight Anna rendelkezik nemzetközi rutinnal, aki tavaly indult a müncheni junior Európa-bajnokságon. A szakmai igazgató szerint a Knight Anna, Kutasi Hanna, Mayer Eszter alkotta együttes – a szakmai stáb tagja a DKSE edzője, Badics Réka is – legjobb szere a gerenda és a talaj.

A junior vb-n csapatban, egyéni összetettben, továbbá szerenként is hirdetnek eredményt. Mayer Eszterék csütörtökön a selejtezőben az 1. csoportban lépnek a szerekhez, méghozzá az amerikaiakkal párban, és gerendán kezdenek. Ebben a fordulóban mutatkozik be többek között a brazil, a dán, valamint a francia együttes is, minden szeren mind a három tornász bemutathatja gyakorlatát, és a csapat esetében mindig a legjobb kettőt veszik figyelembe. Ez a nap kvalifikál a pénteken rendezendő egyéni összetett döntőre és a hétvégi szerenkénti finálékra is, ahova a legjobb huszonnégy versenyző kerülhet be, de országonként csak kettő, a szerenkénti döntőkben a legjobb nyolc szerepel, nemzetenként szintén csak két versenyző.

Egyébként a magyar küldöttség beszámolója szerint a körülmények hibátlanok, minden adott, hogy kiváló világversenynek adjon otthont a török város. Jordanov Zoltán, az utánpótlás szakmai igazgatója elmondta, a rajt előtt összességében sikeres volt a szerdai pódiumedzés.

– Kutasi Hanna és Mayer Eszter kifejezetten jó gyakorlatokat mutatott be, sajnos Knight Anna kisebb egészségügyi problémákkal küszködött, megfázásos tünetei vannak, és érezni lehetett, hogy nincs százszázalékos állapotban. Az amerikaiakkal nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, előzékeny, szimpatikus társaság benyomását keltették – idézte a pódium­edzésről Jordanov Zoltánt a szövetség tájékoztatója.