Dunaújváros - A helyi sajtó előtt mutatta be megújult digitális elérhetőségeit a ­DKSE vezetősége. A Vigadó étteremben tartott sajtóeseményen Mátyás Gábor, a DKSE elnöke elmondta:

– Közel egy éve fogalmazódott meg a gondolat az elnökségben, hogy szükségünk lenne egy új, informatív honlapra. Az ötletelést számos egyeztetés, majd tett követte. Az alapvető motivációt a röplabdázóink már elkészült honlapja jelentette. Informatív, látványos és a klub eredményeit is jól mutatja meg. Így vettük fel a kapcsolatot a fejlesztővel. Elkezdődött egy közös gondolkodás, amelynek eredményét már bárki szemlézheti, aki rákeres a dkse.hu-ra. A fejlesztő cég részéről Matus Ádám vezérigazgató elmondta: – A röplabdázóknak korábban készített oldal remek alapot jelentett. Tény, hogy sokat egyeztettünk. A cégünk részéről hat kiváló szakember dolgozott 360 órán át, hogy ez a honlap jól működjön. A további fejlesztésben is partnerek vagyunk, hiszen számunkra is remek kihívást jelentett e honlap felépítése.

A DKSE elnöksége mutatta be a klub új webes oldalát Fotó: Laczkó Izabella

Szárszó Lajos, az esemény házigazdája, egyben a dkse.hu munkatársa bemutatta a honlapot.

A DKSE honlapján követhetők a klub szakosztályainak aktuális eseményei. A versenynaptár megmutatja, a csapatok éppen hol/mikor játszanak. A friss hírek rovatban a klubbal kapcsolatos, aktuális információk szerepelnek, és ami talán a böngészőknek is fontosabb: az adott szakosztályok történeti háttere is elérhető a honlapon keresztül. Mátyás Gábor kiemelte, a régi honlap sem lesz inaktív, a továbbiaknak is elérhető lesz, egyfajta archívumként.

A honlap mellett a klub Facebook-oldala is megújult. Itt folyamatosan publikálják a klubbal kapcsolatos friss információkat.