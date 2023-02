„Koncentráltan kell pólóznunk”

Dobi Dorina Lili a DFVE egyik gólfelelőse, csakúgy, mint a hazai bajnokságban, úgy a BL-sorozatban is megbízhatóan termeli a gólokat. Eredményes játékára a CE Mediterrani ellen is szükség lesz: – A Ferencváros ellen a találkozó elejét elrontottuk, aztán sikerült összekapni a játékunkat. Büszkék lehetünk a Fradi ellen mutatott játékunkra, amelyre bátran lehet építeni. Úgy érzem, fizikálisan és mentálisan is készen állunk a feladatra. Igazi közösségként működünk, mindeni tudja, mi a dolga, segítjük egymást. Képesnek tartom magunkat arra, hogy sikerrel vegyük a katalánok elleni negyeddöntőt. A BL-ben nincs könnyű ellenfél, nincs egyszerű mérkőzés. Kemény csatára számítok, de bizakodóan várom a találkozót. Ellenfelünk erős csapat, számos légióssal, rutinos játékosokkal. Esélyt adhat nekünk, hogy talán minket kevésbé ismernek a katalánok és meglephetjük őket. Koncentrált, okos játékra lesz szükségünk, hogy olyan eredményt érjünk el, amely esélyt nyújt számunkra a visszavágón – mondta el lapunknak a DFVE játékosa a barcelonai utazás előtt.