Elkészült a férfi és női tornászok idei évre vonatkozó versenynaptára.

A tervezet szerint a nemzetközi szezon február végén világkupa-sorozattal indul, a hazai viadalok márciusban kezdődnek, a felnőttek számára rögtön a szuper csapatbajnokság első etapjával, másnap pedig már a szerbajnokság következik. Áprilisra nyúlik át a Matolay Elek Női Nemzetközi Emlékverseny, amely jó alapot biztosít a hónap közepi Európa-bajnokságra, amit Antalyában tartanak. Ezt követően challenge világkupák jönnek, ennek egyik állomása a szeptemberi szombathelyi verseny. Ősszel kerül sor a szuper csb második fordulójára, majd a szer ob-ra. Ezek a viadalok már felvezetik az antwerpeni vb-t. November elején a mesterfokú bajnoksággal zárul a felnőttek éve.

Az utánpótlás számára március 4-én lesz a lány ifi szerbajnokság, és a szuper csb-n is érdekeltek lesznek. Az első félév talán legfontosabb viadala a II. junior vb, amit szintén Antalyában rendeznek. Emellett különböző korosztályos megmérettetések, csapat- és szerbajnokságok is lesznek. Az első félév a Budapest Kupával zárul június közepén, júliusban Mariborban jön az EYOF, októbertől folytatódnak a hazai versenyek, novemberben Brno lesz az ORV házigazdája. A MATSZ idén is megrendezi egyik legnépszerűbb rendezvényét, a legfiatalabb korosztályt célzó Zsebibaba viadalt is.