A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum fiúröplabda-csapata egy remek sporteredménnyel zárta a 2022-es évet. Ugyanis harmadik helyen végeztek az országos diákolimpia kaposvári elődöntőjében az V–VI. korcsoport számára kiírt viadalon.

Az újvárosiakon kívül a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium, s a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum együttesei szerepeltek a napokban megrendezett versenyen.

A bánkisoknak nem volt szerencséjük a sorsolásnál, mert a legerősebb csapattal, a kaposvárival kerültek össze. Sajnos igazolódott a papírforma, hiába küzdöttek a fiúk, 3–0-val a házigazdák jutottak a döntőbe. A bronzéremért a csapat a Zalaegerszeggel játszott, a meccsen nagy volt a különbség a Bánki javára, így az is belefért a 3–1-re megnyert találkozón, hogy egy szettet „elbohóckodtak” a fiúk. A csapat tagjai: Asztalos Ben­degúz Patrik (9. d), Béres Mátyás (11. a), Herceg Kristóf (13. c), Makó József Gábor (11. c), Németh Zoltán (9. d), Pász Olivér (10. a), Téglás Csaba (9. d). Felkészítő testnevelő: Johan József.