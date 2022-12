Négy ötös csoportban négy ország húsz csapata játszott Dunaújvárosban

Az U10-es korosztály (2013. január elseje után születettek) két hétvégén mérte össze erejét. Arról már beszámoltunk, hogy az „AA” erősségű tornán a DAB első számú együttese a negyedik helyen végzett, ezúttal pedig arról ejtünk néhány szót, hogy az „AAA” erősségű tornának a múlt héten adott otthont a Dunaújvárosi Jégcsarnok. (Elfogadott a nemzetközi jégkorongban, hogy a tornák, kupák, bajnokságok erejét „A” betűkkel különböztetik meg. Az egy „A” a leg­gyengébb, utána jön az „AA”, majd az „AAA”.)

A múlt hét végén négy ötös csoportban négy ország húsz csapata korcsolyázott jégre. Minden együttes tízszer mutathatta meg a tudását a 2 x 20 perces meccseken.

Kis Attila a legkisebbek egyik edzője még az első torna után nyilatkozta lapunknak, hogy az erős nemzetközi mezőnyben bravúros eredménynek számított a negyedik helyük. Az pedig csak növelte a sikerük értékét, hogy a legjobb magyar csapat lettek, sőt, a felsőházba a magyarok közül csak a dunaújvárosiak kerültek.

Ebben a korosztályban a San­ta Claus Cup Közép-Európa legnagyobb és legszínvonalasabb jégkorongtornája.

Kis Attila a kupa előtt úgy gondolta, a dunaújvárosi gyerekeknek most arra van esélyük, hogy a középmezőnyben végezzenek, ez meg is történt, hiszen a DAB a nyolcadik helyen fejezte be a kupát.

„Nagyon örülünk annak, hogy három új egyesület is részt vesz a megmérettetésen: a HC Lev Slany, a HK Skalica és a Technika Brno is az első Santa Claus Cupjára készül. Az utóbbi tizennégy év győztesei közül öten is ott lesznek a résztvevők között: a dobogó legfelső fokára eddig egyszer a DAB és az ISK Csíkszereda, kétszer-kétszer a HC Kosice és a HC Decín állhatott fel – és természetesen idén sem hiányzik majd a háromszoros győztes HOBA Bratislava. Az utóbbi az egyetlen csapat, amely eddig mind a tizennégy tornán részt vett – olvashattuk ezt a kis hírverést a torna honlapján.

A picik – van, akinek majdnem a korcsolyáig ér a meze – mint mindig, ezúttal is hatalmas csatákat vívtak. Végül megérdemelten nyert a felvidéki Besztercebánya.

Az első hat helyezett: 1. Besztercebánya, 2. Vasas, 3. HK Lev Slany (cseh), 4. Trnava (szlovákiai), 5. Kassa (szlovákiai), 6. Győri ETO HC.