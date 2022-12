Miután az NB I-es bajnokság utolsó fordulója, a MOL Fehérvár FC-Kisvárda elleni bajnokiját követően a Vidi otthonául szolgáló arénát bezárták, a megszokott, emeleti terem helyett új helyszínt kellett találniuk a megyei fociszövetség vezetőinek a hagyományos évzáró megrendezésére. Az Alsóvárosi Közösségi Házban találkoztak a sportvezetők. Bencsik István társadalmi elnök megnyitójában kiemelte, a pandémia után mindenki azt hitte, nyugodtabb évek következnek, sajnos nem így lett.

- Úgy gondoltuk, a világjárványt követően fellélegezhetünk, rosszabb nem lehet, most itt van a szomszédban a háború, az ezzel járó energiaválság, az MLSZ próbál segíteni, a TAO-s pénzek felhasználása tekintetében. Az emelkedő fűtési és egyéb költségek miatt a klubok is nehéz helyzetbe kerültek, az országos szövetség mindent megtesz, hogy a nehézségeket áthidaljuk. Fejérben a megszokott mederben dolgozunk, kilenc elnökségi tag tevékenykedik, tizenegy bizottságban zajlik a munka. Lélekszám tekintetében közepesek vagyunk, az eredményeket tekintve azonban Fejér a jól menedzselt, sikeres megyék közé tartozik, 11 ezer játékossal – közölte Bencsik. Az FMLSZ igazgatója, Schneider Béla azonnal javított, jelezte, a létszám egészen pontosan 11 584 futballistával. Bencsik folytatta, hozzátette, a megyék rangsorában ez a negyedik legnagyobb szám, tehát a lakosság számát tekintve a futballt űzők tekintetében Fejér felülreprezentált. „Mondjuk sokat tettünk és teszünk ezért, nálunk az a cél, hogy szolgáltató szervezet legyünk. Kezdve a felnőttektől, a női focin át az öregfiúk, valamint az utánpótlás csapatokig. Rendszeresen munkaértekezleteket tartunk, az egyesületek véleményét kikérjük, a csoportok kialakításában – kivéve a megyei első osztályú küzdelmeket -, az együttesek tehetnek javaslatokat, amiket igyekszünk figyelembe venni. Igyekszünk jó a kapcsolat ápolni a médiával, úgy gondolom, minőségi honlapot üzemeltetünk, a csapatokkal nem postán, hanem elektronikusan tartjuk a kapcsolatot.

A társadalmi elnök közölte, a téli, műfüves tornák népszerűek, ez remek felkészülési lehetőség a szezonkezdésre. Az U13-as és U14-es, megyei válogatott évente többször találkozik külföldi együttesekkel, szlovák gárdákkal – legutóbb Dunaszerdahelyen léptek pályára -, ezáltal a fiatalok nemzetközi tapasztalatokat szerezhettek.

- Fejér mindig képviselteti magát a megyeválogatottak tornáján, országos viadalokon, kétszer zártunk a második helyen. E tekintetben tehát az van hova fejlődni van hova fejlődni, a cél az arany. Az idei év kapcsán elmondható, itt van hasonlóság a német focival, hiszen ahogy a megyeválogatottunk, a 2014-es világbajnok németek sem jutottak most tovább a csoportból a vb-n, Katarban. Ki kell emelnem a játékvezetők áldozatos munkáját, igyekszünk növelni a létszámot a bíróknál, itt is nagyon fontos, az utánpótlás. A grassroots, azaz az amatőr, szabadidős foci szintén lényeges, a két megyei jogú városban nagy népszerűségnek örvend, büszkék vagyunk a kispályás bajnokságokra. A döntőben ezúttal három fehérvári és három újvárosi együttes szerepel majd. Nagy vívmánynak értékelem, hogy Schneider Béla sikerrel megszervezte a kispályás, öt plusz egyes megyebajnokságot, szabadtéren, olyan települések csapatainak, ahol korábban volt nagypályás foci, de megszűnt, a cél az, mindenütt életben tartsuk a futball lángját. A „Bozsik élményeim” elnevezésű rajzpályázat évek óta fut sikerrel, ez szintén nagyszerű kezdeményezés, amit már más megyék is átvettek. Ez szintén az igazgatónk érdeme, több száz pályamű érkezik, minden évben MOL Aréna Sóstó az otthona a díjkiosztónak, amit mindig megtisztel a Vidi ügyvezetője és sportigazgatója. Fontos, hogy minél jobban megismerjék a gyerekek a foci szépségét.

Mészáros Attila alpolgármester a város nevében, házigazdaként köszöntött mindenkit, elöljáróban kiemelte az amatőr futballban dolgozók munkáját, aztán folytatta. „Májusban nyitott a mostani évzárónak otthont adó épületegyüttes, a látogatói központ, ahol sokat teszünk az állatvilág védelmében, valamint ez a környéken élők közösségi háza is. Természetesen szerettük volna, ha az FMLSZ évzárójának ezúttal is MOL Aréna Sóstó ad otthont, azonban az energiaárak robbanása miatt több százmillióval nőtt a rezsi a stadionban, november közepétől, a Fehérvár FC utolsó őszi, NB I-es meccset követően jelentőségen korlátoztuk az impozáns létesítmény használatát. Egyelőre nem látjuk tisztán, mikor térhet vissza az élet a stadionba. Bár a csapat nem muzsikál a terveknek megfelelően, az elvitathatatlan, hogy a focit és a Vidit nagyon sokan szeretik, a csapatsportágak közül a legtöbben a piros-kékek meccseit látogatják. A profi sportolók mellett a város az amatőröknek is igyekszik mindenben segíteni, ahogy eddig is. Sikeres, az ideinél nyugodtabb 2023-as évet kívánok mindenkinek!"

Miután Bencsik előzőleg minden, lényeges momentumra kitért, zárszavában az igazgató, Schneider Béla csak röviden foglalta össze a mögöttünk hagyott esztendő legnagyobb vívmányait. Megköszönte az elnökségi tagok, a bizottságokban dolgozók munkáját, valamint kiemelte azon támogatókat, akik pénzügyi segítséggel járulnak hozzá a nyugodt hétköznapokhoz. Mosolyogva tette hozzá, hogy az elmúlt két évben az FMLSZ egyértelműen szebb lett, ugyanis megnégyszereződött a megyei szövetségben dolgozó nők száma. Korábban mindössze egy hölgy tevékenykedett, immár négyen vannak az irodában és a különböző bizottságokban. Végül ajándékokat adtak át a megyei futballban ténykedőknek.