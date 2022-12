A rendezvényen részt vett Ancsin László, a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára, Vadász Csaba örökös bajnok és Motyovszki Mátyás, Dunaújváros Megyei Jogú Város ifjúsági és sportbizottságának elnöke.

A DKSE a csapatok ranglistáján a tizenkilencedik helyet foglalja el

Elsőként Pintér Attila szakosztályelnök köszöntötte a megjelenteket. Összefoglalójában kifejezte, hogy rendkívül sikeres évet zártak. Amit kitűztek maguk elé, azt teljesítették a versenyzők, továbbá egy lélektani határt is átléptek, mert az egyesület képviseletében két hölgy birkózó, Pupp Viktória, valamint Nyikos Veronika nemzetközi téren is letette a névjegyét. Nem utolsósorban a veterán versenyzők is remek eredményeket értek el – összegezte a 2022-es évet Pintér Attila, majd hosszabb visszatekintés következett a szakosztályvezetői búcsúval egybekötve.

A tizenöt évvel ezelőtt kitűzött célokat elérték

– Tizenöt évvel ezelőtt idősebb Tombor István kérésére vállaltam a szakosztályvezetői feladatokat. Az akkor közösen megfogalmazott célok között a szakosztály létjogosultságának megteremtése szerepelt, köztük az anyagi háttér és az infrastrukturális biztonság biztosítása. Sok éven keresztül dolgoztunk ezen, igyekezve minél több támogató és fiatal birkózó bevonásával. Céljaink sarkalatos pontja volt, hogy idővel saját nevelésű sportolókat nemzetközi porondra tudjunk küldeni, és ott eredményeket tudjanak elérni. A céljainkat elértük! Adódtak nehéz pillanataink is, de a kollégák segítségével ezen át tudtunk lendülni. Kiváló környezeteben, nagyon jó szponzorációs háttérrel, remek edzőstábbal és rendkívül eredményes versenyzői gárdával dolgozik ma a szakosztály. Az elmúlt tizenöt év tehát sikerekben gazdag volt, így örömmel és sikereket kívánva adhatom át a stafétát Szűcs Istvánnak – hallottuk a búcsúzásban.

A nyugdíjba vonuló Kőkuti Lászlóné köszöntése

Szűcs István székfoglalójában megköszönte Pintér Attila munkáját. A folytatásban az új vezető az életútját ismertette röviden.

A radari edzőszőnyegen kezdte a pályafutását, majd egy kis idő elteltével visszatalált a szeretett családhoz, ahol mindig is kiválóan érezte magát. Reméli, hogy a bizalmat megszolgálja és együtt további sikereket érhetnek el! – mondta az új elnök, akivel későbbiekben bővebb interjút is olvashatnak majd.

A következőkben Motyovszki Mátyás emelkedett szóra. Kiemelte a fantasztikus eredményeket mind a veterán, mind az utánpótlás korosztályban. Maga is tudott edzeni a kerettel, így közelről láthatta azt az óriási munkát, amit a sportolók ebbe beletettek, öregbítve Magyarország és Dunaújváros jó hírnevét.

Kiemelkedő eredmények

Ezután Ancsin László, az MBSZ főtitkára köszöntötte a sportolókat. Hangsúlyozta, hogy a magyar birkózók szempontjából ez az esztendő az egyik legkiemelkedőbb év volt. Statisztikailag a felnőtt és az utánpótlás korosztályok ötvenkilenc érme önmagáért beszél! Az elmúlt évtizedekben sem tapasztalhattunk ilyen kiemelkedő eredményeket, köszönhetően a versenyzőnevelés csodálatos munkájának. Ahogy ez jellemzi a Dunaújvárosi KSE eredményességét is, hiszen 2022-ben a csapatok ranglistáján a tizenkilencedik helyet foglalja el. Ancsin László kitért a két hölgyversenyzőre, külön kiemelte Veronikának a sportot is népszerűsítő internetes közösségi munkáját, amelyben százezres követővel rendelkezik.

Ancsin László elismeréssel szólt a klub kimagasló eredményeiről

Végezetül Ancsin László megemlítette a szövetség jövőbeli terveit. A többi között a Nemzeti Sportfejlesztési Programot, amelyben a birkózószövetség is próbál megújulni. Segítség lehet az edzői ösztöndíjprogram is, amibe remélhetőleg többen bekapcsolódnak a fiatalok közül – hallhattuk.

Munkájukat dicséri a létszámuk

A rendezvény legvégén Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnökének szakmai értékelése zárta a felszólalások menetét, aki kibővített családjának nevezte a birkózók közösségét. Összességében megállapítható, hogy sokan vannak, ami az elmúlt időszakok munkáját dicséri. Megemlítette, hogy a korosztályok külön-külön is ünnepeltek. Mezőfalván például közel kétszázan. De nem csak a DKSE szakosztályai, hanem kisebb korcsoportok körében is örvendetes változás történt. Gurics György Diáksport Egyesület néven alapítottak egy új egyesületet. Ez a társaság mára kinőtte magát, ráépül az iskolára. Az évek során a több mint száz hasonló egyesület között a harmincadik! A másik ilyen csapat a 2000-es évek elején létrehozott ­Enying VSE.

– A két kis egyesületben a mi edzőink tevékenykednek, és ha hozzáadjuk az anyaegyesület eredményességéhez, akkor bőven az országos első tízben szerepelnek a kis birkózók – tette hozzá.

Tarány Gábor a DAK Acélszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója nagylelkű ajándékot nyújtott át a birkózóknak

A beszéd befejezésében a támogatóikról is elismeréssel szólt Mátyás Gábor, hiszen a sportolók, az edzők, továbbá a szponzorok hármas egysége lehet csak garancia a célok eléréséhez. Végül pedig külön köszönet hangzott el a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Önkormányzata kiemelkedő támogatásáért, valamint nem feledhető a vállalkozások, magánemberek és a szülők igen értékes segítsége sem. Ezenkívül köszönet járt az együttműködő önkormányzatok és intézményeknek a közreműködésért.

Pupp Viktóriát a klub és a szakosztály vezetői köszöntötték és jutalmazták az évzárón

A rendezvény hivatalos része elismerések átadásával zárult, majd pedig kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Díjat, ajándékot vehetettek át: Nyikos Veronika, Pupp Viktória. A veterán versenyzőktől Kemény Norbert, Papp Gyula, Angyal László, valamint Mátyás Gábor.

Az edzők közül Tombor István, Fehér Krisztián, Kiss Károly, Dudás György, Asztalos Bálint, Sipos Zsolt, Mészáros Márk, Piros Tibor részesült kitüntetésben. Külön elismerésben részesült Pintér Attila leköszönő szakosztályelnök, illetve a nyugdíjba vonuló Kőkuti Lászlóné, aki az elmúlt években a Gurics György Birkózó Centrum tisztaságáért és még sok minden másért felelt. Valamint Telek László Csilla technikai vezető, aki nélkül ez az este sem ment volna zökkenők nélkül.