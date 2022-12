Öröm, hogy mellettük áll egy szintén kiváló szurkolótábor, tagjai minden meccsen biztatják a csapatot

A folytatásban két könnyed győzelem következett a Nagyvenyim és a Káloz ellen. Közte pedig a mezőfalvi döntetlen sem lógott ki nagyon az elképzelt útirányból. A hatodik fordulóban azonban az Előszállással szemben 3–0-s vereséggel ismét gödörbe zuhant az együttes. Jól jött a hideg zuhany a fiúknak, mert innentől egy hazai döntetlen kivételével már felfelé vezetett az a bizonyos „óriáskerék”.

Méltán kerülhetett volna az első helyre is Nagykarácsony, de a két vereség és két döntetlen miatt a második helyen végzett. A téli pihenőben ­Mergl Istvánt edzőt kérdeztük az őszi tapasztalatokról.

– Azt gondolom, hogy az őszi szezon végén elégedettek lehetünk a tabellán elfoglalt második hellyel. A fél év alatt mindössze két mérkőzésen hagytuk el a pályát vesztesen, de talán ezek a találkozók mutatták meg, hogy milyen irányban javítsunk a teljesítményünkön. Azok a srácok, akik menet közben nem morzsolódtak le és alkotják a csapatot, ők egy nagyon jó közösséget ápolnak a pályán és azon kívül is. Megfelelő arányban vannak a fiatal és a rutinosabb játékosok, akik egyaránt dolgoznak a sikerekért. Külön öröm, hogy mellettünk áll egy szintén kiváló szurkolótábor, tagjai minden meccsünkön biztatnak bennünket. Az utánpótlás-együttesünkre is rendkívül számítok. Bízom benne, hogy erős tavasz áll előttük. Külön öröm számomra, hogy sikerült elindítani a legkisebbekkel is az edzéseket, amitől szép folytatást várok. A bajnokság tavaszi kezdetéig szeretnénk igazolni olyan játékosokat, akik ezt a csapatot az őszi mérkőzésekhez hasonlóan tudják majd segíteni – hallottuk a féléves értékelőben az együttes edzőjétől.

A Nagykarácsony összességében tizenkét mérkőzésből nyolc győzelemmel, két döntetlennel, két vereséggel, 37 lőtt és 18 kapott góllal, 26 ponttal zárta a Mezőfalva mögött a 2022/2023-as idény őszi fordulóit.