Dunaújváros - A szülők végre betekintést nyerhettek szemük fényének sporttudományába. Maguk is a birkózószőnyegre léphettek, persze szigorúan nézőként. Magyarországon a birkózás mindig nagy népszerűségnek örvendett, és nem csak népszerű, de rendkívül eredményes is, a magyar birkózók – köztük a dunaújvárosiak is – mindig a sportág élvonalához tartoztak.

Asztalos Bálint szerint a gyerekek boldogsága a legfontosabb

Fotós: LI

Az Asztalos Bálint edző által vezetett foglalkozások nagyon népszerűek az óvodás gyermekek körében. Hamar megtalálja a közös nevezőt a birkózópalántákkal. Az edző maga is négyévesen kezdett birkózni, mint kis tanítványai. A nagypapája szomszédja, Komóczi Gábor invitálta ikertestvérével együtt a szőnyegre. Az örökmozgó ikerfiúk kis kihagyás után, 1995-től intenzív edzésbe kezdtek. A jelenlegi sportvezetők közül Mátyás Gábor és Tombor István is nevelőedzői voltak. Bálint 15 évig versenyszerűen sportolt. Korosztályos bajnok, diákolimpiai bajnok, és sokszoros diákolimpiai dobogós helyezései bizonyítják tehetségét. A felfele ívelő sportkarriernek 2018-ban keresztszalag-szakadás vetett véget. De nem távolodott el a birkózástól, edző és bíró lett. Elsőként 2010-től volt edző, ekkor főállásban, majd 2018-től kifejezetten az – akkoriban óvodás gyermeke miatt – ovis csoportoknak tart edzéseket. Hetente kétszer, két csoportban, összesen harminchárom kisgyereket tanít a birkózás szeretetére, közben állandó éjszakás műszakban dolgozik főállásában. Az idei veterán világbajnokságon a bírói karban képviselte hazánkat. Edzői hitvallása szerint az a legfontosabb, hogy a gyerekeket boldognak lássa.

A szülők betekintést nyerhettek szemük fénye sporttudományába

Fotós: LI

Az edzések után a kipirosodott arcú, csillogó szemű gyermeket elnézve nem kérdés az ovisbirkózás létjogosultsága. A nyílt edzésen azonban a szülők is részesei lehettek a nagyszerű hangulatnak, amelyben a gyerekek játékos formában sajátíthatják el a sportág alapjait. Nem utolsósorban pedig, gyakorló anyukaként megerősíthetem, milyen fontos, hogy a gyerek jól le legyen mozgatva, ha nem akarjuk, hogy a feje tetejére álljon a ház.