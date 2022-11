A viadalokon a DKSE háromszoros Európa-bajnoka, Kovács Zsófia is indul. Szombaton a szuper csb záró fordulójával kezdődik a nők versenye, a DKSE két együttessel képviselteti magát. A tavaszi első fordulót a Postás SE A csapata nyerte meg a ­DKSE B előtt. A fővárosiak előnye azonban csak egy pont a dunaújvárosiakkal szemben, így mindenképpen izgalmas versenyre van kilátás. Főleg, hogy a szerekhez lép az Európa-bajnoki ezüstérmes Székely Zója és Kovács Zsófia is. A női szuper csb eredménye mellett szombaton kihirdetik a mesterfokú bajnokság egyéni összetett eredményét, továbbá kvalifikálnak a szerenkénti döntőkre is, ahová a legjobb hat sportoló kerülhet be. A kétnapos megmérettetés vasárnap a szerenkénti döntőkkel zárul.

A DKSE együttesének hátránya csak egy pont a Postással szemben

Draskóczy Imre, női szövetségi kapitány: – Az utolsó idei verseny vár a lányokra a vb után. Kovács Zsófi és Székely Zója sem épült fel teljesen, így utóbbi felemás korláton és gerendán mutatkozik be, remélem, Zsófi is két szert vállal. Esetükben az az elsődleges cél, minél előbb felépüljenek. A másik két vb-induló, Szilágyi Nikolett és a dunaújvárosi Mayer Gréta minden szeren mutat be gyakorlatot, bízom benne, hasonló teljesítményt nyújtanak, mint a világbajnokságon. Remélem, Makovits Mirtill is jól dolgozik majd, emellett sokat várok a visszatérő Schermann Biankától.