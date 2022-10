Jövőre is verseny

Jövőre is torna challenge világkupaversenynek ad otthont Szombathely – jelentette be Magyar Zoltán, a hazai szövetség elnöke. – A Nemzetközi Torna Szövetség technikai bizottsága pozitívan nyilatkozott az idei versenyről is, egyben eldőlt, jövőre szintén lehetőségünk lesz megrendezni ezt a rangos eseményt. Szombathelyen egy tornát szerető közönség kovácsolódott össze. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, szép számú nézősereg gyűlt össze. Tegyük hozzá: a produkció is világszínvonalú. Olyan nemzetek küldtek tornászokat, akik eddig nem nagyon látogatták a hazai világkupákat – tette hozzá.