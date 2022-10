A Rácalmás fáradtan is behúzta a három pontot, ezzel hétből hétre növelte a győzelmi mérlegét.



Cece–Rácalmás 2–3 (1–1)

Rácalmás: Molnár – Horváth, Szeitz, Domak, Juhos (Kovács Zs. 85.), Balogh, Hír, Suplicz, Bartók (Hprváth 69.), Pinte (Hatvany 66.),

Az első félidő 14. percében büntetőhöz jutott a Rácalmás, amit Hír értékesített. A 24. percben két vendégjátékos összecsúszott, ami után az ellenfélhez került a labda, amit Kovács a hálóba rúgott. Az 54. percben szögletből szerzett előnyt a Cece, majd a folytatásban két rácalmási bal oldali támadás után először Domak egyenlített a 63. percben, majd Horváth is betalált a cecei kapuba a hajrában, a 87. percben.

– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, és igencsak megszenvedtünk a győzelemért – jellemezte a cecei vendégséget Boncz Gábor rácalmási edző. Megjegyezte, a korábbi meccsektől eltérően fáradtabban játszik most a csapat, de szerencsére megvan az akarat a srácokban.



Kulcs–Sárszentágota 3–2 (2–1)

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh, Godó, Ócsai (Balla 55.), Völcsei (Seres 72.), Cserkuti, Szabó (Molnár 67.), Mácsfalvi (Kovács D. 86.), Horváth (Plézer 72.), Pasqúalini.

Négy percen belül két góllal kezdődött az összecsapás, még az öltözőben maradt a hazai együttes, mert a 2. percben vezetést szerzett az ellenfél. A Kulcs azonban hamar összekapta magát és a 4. percben már válaszolt is az előbbi támadásra, ugyanolyan gyors akcióból Völcsei Szilveszter volt eredményes. A 40. percben a Kulcs még egyszer bevette a vendégek kapuját ugyanő révén, így pihenőre hazai előnnyel mentek a csapatok. A harmadik találatra a pihenő után húsz percet kellett várnia a hazai szurkolótábornak, amikor Balla köszönt be. A vendégek azonban nem adták könnyen a bőrüket, és a 70. percben még egy találattal szépítettek.

Ócsai Norbert kulcsi edző így értékelte a meccset és győzelmüket: – Gyenge iramú mérkőzésen, a helyzeteink száma alapján megérdemelt győzelmet arattunk. A meccsre kontrajátékkal készültünk, ami be is jött, főleg az első fél­időben. Völcsei Szilveszter rúgott két nagyszerű gólt, illetve Balla Dávid is hozzájárult a sikerhez eggyel, ami neki is, illetve a csapatnak is nagyon fontos volt.

A nyolcadik forduló további eredményei: Besnyő–Kőszárhegy 4–1, Nagylók–Vajta 8–2, Szabadegyháza-Sárosd II.– Lajoskomárom II. 3–1, Dég–MPF Ráckeresztúr 3–2.

A bajnokság állása