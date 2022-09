A kellemetlen, esős idő ellenére nagyon sokan szurkoltak a hazai csapatnak a Maty-éri lelátón. A pénteken reggel rajtoló döntők során az új olimpiai távon, C-2 500 méteren volt érdekelt az U23-as mezőnyben a dunaújvárosi klub kenusa, Slihoczki Ádám is.

A DKSE sportolója a rajt előtt elmondta, szeretnének dobogóra állni, azonban bi­valy­erőssé vált a mezőny ezen a távon, miután felkerült az ötkarikás műsorra az egy kilométer helyett.

Ezt jelezte az is, a duónak a középfutamból kellett beverekednie magát a fináléba, ahol a nyolcas pályára kerültek. A rajt után óriási „tömörülés” volt a mezőnyben, az olaszok lógtak csak ki előre és fél távnál is ők vezettek, akiket az ukrán, a kínai és a magyar hajó követett. A második etapban alaposan átrendeződött a mezőny egy része, az olaszok előnye egyre nőtt, azonban mögéjük felzárkózott a spanyol egység, a dobogó harmadik fokáért pedig nagy harc volt a kínai, a magyar, a lengyel és a brazil fiúk között. A mieink óriási hajrát nyitottak, mindent kiadtak magukból, de a harmadik kínaiakat nem tudták befogni, s még a brazilok is becsúsztak eléjük, így ötödikként zártak, ám ezért is jár nekik az elismerés.

Szombaton Slihoczki a kenu négyes tagjaként száll harcba ismét az éremért, ugyancsak ötszáz méteren. S lesz még egy DKSE-érdekeltség a világbajnokságon, Kulcsár Dorina a hölgyek kenu négyesének tagjaként ragad lapátot a fináléban, ugyancsak fél kilométeren.

Ami pedig az összesítést illeti, az első döntős napot parádés eredményekkel, 9 arany-, 4 ezüst- és 1 bronzéremmel zárta a magyar válogatott.