A női K&H Ligában induló tizennégy csapat változatlan lebonyolításban küzd meg egymással, azaz huszonhat fordulós, oda-vissza vágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a helyezések sorsáról. Ezt követően az élen álló együttes lesz a bajnok.

A női NB I. tervezett utolsó játéknapja 2023. május 27. A decemberi labdarúgó-világbajnokság miatt idén rendhagyó módon egy hónappal korábban rendezik a női kézilabda-Európa-bajnokságot, amelyen a magyar válogatott is szerepel, így öt fordulót követően máris hosszú szünet következik. A DKKA október 22-e után legközelebb majd december 7-én, azaz másfél hónap pauza után folytatja majd a sorozatot. A női Magyar Kupa négyes döntőjét a 2023. április 22–23-i hétvégén rendezik meg.

Egyébként a szezon már múlt héten elkezdődött a Kisvárda–Győr előrehozott meccsel, ami 19–32-vel zárult. S ha már ETO, ezúttal is a kisalföldiek és a Ferencváros versenyfutását várják a szakemberek és a szurkolók a bajnoki aranyéremért. A dobogóra még a Debrecen az esélyes, de a Mosonmagyaróvár, a Siófok és esetleg a Vác beleszólhat még ebbe. A DKKA a középmezőnyben célozhat meg minél jobb helyezést, bár a riválisok igazolásai alapján kiegyensúlyozottabbnak ­tűnik a mezőny. A Kisvárda, az MTK, a válogatottakat igazoló Érd lehet ebben a legnagyobb vetélytárs, de az Alba Fehérvár és a Budaörs sem leírható. A Békéscsaba mellett pedig a másik újonc a Nemzeti Kézilabda Akadémia gárdája lesz.



Maximális odaadással végzett felkészülés

Ismert, a Kohász új szakvezetéssel vág neki az új évadnak, Vágó Attilát Rapatyi Tamás váltotta, akinek munkáját Törő Szabolcs segíti, s a keret egy része is kicserélődött. Érkezett Horváth Petra (balátlövő, Szombathelyi KK), Ana Tomkovics (jobbátlövő, Medicinar), Oguntoye Viktória (kapus, DAC), kölcsönbe pedig Lakatos Petra, Poczetnyik Luca és Arany Rebeka (mindhárom DVSC Schaeffler). Rajtuk kívül az előző szezonban remeklő Farkas Johanna játékjoga is végleg a DKKA-hoz került a Győrtől.

Nyáron Ana Tomkovics kis idő után családi okok miatt kérte szerződése felbontását, a tavalyi keretből Dominika Mrmolja, Jana Sustková, Polics Tímea, Hlogyik Petra, és éppen az első riválishoz igazoló Horváth Gréta távozott, a kapus Wéninger Alexandra a NEKA gárdájánál szerepel kölcsönben. Bulath Anita pedig visszavonult. Ennyit a „matekról”, most pedig jöjjön Rapatyi Tamás, akivel a bajnoki rajt előtt beszélgettünk.

– Véget ért a hathetes felkészülésünk, úgy érzem, amit elterveztünk, azt megcsináltuk. Az, hogy ez pontosan mire lesz elég, nem tudom, mert sok minden újat tanultunk. Az edzőmeccsek alatt ezekből láttam remek dolgokat, és nyilván vannak olyan elemek is, amiket még tovább kell gyakorolni, javítani. Ami az új játékosokat illeti, úgy láttam, hogy a beilleszkedésük sikeresen megtörtént, ezzel nincsen probléma. Viszont nagyobb szerepet fognak kapni, mint ahonnan érkeztek, azért nem mindegy, hogy öt-tíz percet játszik valaki, vagy harmincat tétmeccsen. Ehhez is kell idő, számítottam, fel vagyunk rá készülve rá, hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Ami biztos és erősségünk lehet, hogy remek a közösségünk, amit mindenképpen ki kell használni. A lányokat meg kell dicsérjem, mert a felkészülést maximális odaadással végezték el – mondta.

S ha már munka, az intenzív időszak és az edzőmeccsek magukban hordozzák a sérülés veszélyét, ugyan voltak kisebb problémák, azonban szerencsére olyan nem történt, ami miatt valaki több hétre, netán még hosszabb időre kidőlt volna.



Egyre jobban látszik az új szemlélet tudatossága

A DKKA hazai és külföldi csapatokkal vívott felkészülési találkozókat, Rapatyi Tamás már az elején leszögezte, számára ezeken az eredmény másodlagos. Természetesen győzni jó és törekedtek is arra, de a mutatott játék sokkal fontosabb. Miután a szakvezető átvette az együttest, új módszer szerint, irányító szellemű kézilabdát kezdtek el játszani, tanulni. Ez azt jelenti: a védekezés során elővételezés kell, hogy ők irányítsák, a támadó mit tudjon csinálni. Ez az alapkoncepció, aminek elsajátítása hosszú folyamat.

– Az edzőmeccsekre visszatekintve, az összkép pozitív volt, mert a lányok megértették és alkalmazták, amiket elvártam tőlük. Beszéltünk már róla, hogy új játékszemléletet honosítottam meg. A csapat jelenlegi állapotában, amit lehet tudni, azt elsajátította. Ahogy haladtunk előre, annál jobban látszott ennek a tudatossága. Nyilván, a puding próbája az evés, éles bajnoki meccsen derül majd ki, ez mire elég. Lesznek hibák és nehézségek is, kérdés, egy találkozó alatt a felmerülő gondokon miként tudunk úrrá lenni, azokat javítani. Bízom benne, a hat hét alatt ebben is sikerült előrelépni, azaz egy nehezebb szituációban nem esünk kétségbe, amikor a játékos nem tudja, mit csináljon. Remélem, az éles szituációkban is megmarad a józan gondolkodás – emelte ki.



Jól fog jönni, hogy öt forduló után szünet lesz

Mint említettük, öt forduló után máris hosszú szünet következik a bajnokságban, így felmerült a kérdés, ez előny, avagy hátrány lesz a Kohász számára. Hiszen kieshetnek a ritmusból, netán egy jó szériából, másrészt viszont ezt is fel lehet használni egy mini felkészülésre. – Számunkra jól jön a szünet, mert ez a másfél hónap arra kiváló lesz, hogy az első bajnokik tapasztalatait ki tudjuk elemezni, a hibák és pontatlanságok javítására ezáltal bőven lesz lehetőség. Keresünk majd ellenfeleket is, hogy ne maradjunk meccs nélkül. Számunkra az idő, amivel a legtöbbet nyerhetjük, tehát szerencsés ez a pauza, mintha mondjuk végig kellett volna darálni az őszi szezont. Egyébként nincs olyan csapat, amelyiknek ne lenne hiányossága, mi ismerjük a sajátjainkat és azt is, milyen úton akarjuk megoldani ezeket úgy, hogy az erényeinknek minél jobban érvényt tudjunk szerezni – jegyezte meg Rapatyi, aki a rajtra megtalálta a kezdőcsapatát is.

– Manapság a modern kézilabdában már nem fér bele, hogy támadásban és védekezésben sokat cseréljen valaki, erre figyelt is a szakvezetés a sorok összeállításánál. Lesz ugyan cserénk, de csak olyan minimális mértékben, hogy az együttes játéka ne sérüljön ezáltal.



Fontos a jó kezdés, csakis a győzelem a cél a rajton

A DKKA első ellenfele az egy szezon után újra visszajutott Békéscsaba lesz. A viharsarkiak több rutinos játékossal erősítettek, ami után joggal reménykedhetnek benne, hogy az idény végén bennmaradnak az élvonalban. Visszatért a klubhoz a szerb Marija Agbaba a Vasastól, érkezett a lövő Termány Rita Kisvárdáról, a horvát válogatott kapus, Marina Razum pedig Lengyelországból. Ellenben elveszítették az egyik legnagyobb tehetségnek tartott Kukely Annát, az irányító a Ferencvároshoz igazolt.

– A Békéscsaba egy feljutott klub, mi pedig stabil középcsapat vagyunk az NB I.-ben. Az ebből adódó minden előnyünket ki kell használni hazai pályán, azonban tapasztalat, hogy a szezon első meccse mindig nehéz – nézzünk akár bajnokságokat, akár világversenyeket. Fontos, hogy higgadtak tudjunk maradni, ne vigye el a hév a társaságot és feltétlenül szeretnénk megajándékozni magunkat és a szurkolóinkat egy győzelemmel. Bízunk benne, hogy a drukkerek is nagyon várták már a rajtot, és sokan jönnek ki támogatni minket, hiszen szükségünk van rájuk – mondta a vezetőedző.

Az első öt fordulóra – Békéscsaba, Fehérvár (idegenben), MTK (otthon), Mosonmagyaróvár (i.), Budaörs (o.) – Rapatyi Tamás nem kívánt számolgatásba belemenni, hány ponttal lenne elégedett. Amondó, most lépésről lépésre, meccsről meccsre akarnak haladni, azonban az biztos, az első feladatot reálisan győzelemmel kell abszolválni.