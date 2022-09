– A nyári kupaversenyek után a gyékényesi tájékozódási búvárúszó országos bajnokságon remekeltek az egyesület tagjai. Jómagam fejben szinte már össze sem tudom számolni, hány bajnoki címet szereztünk. A kupaversenyeken és az országos bajnokságon elért jó helyezéseinknek köszönhetően három úszónk is bekerült a magyar válogatott csapatba, így ők is képviselhették az Európa-bajnokságon Magyarországot – kezdte Gurisatti Róbert.

Gurisattival a válogatott Rendes Linda, Tamás Dávid és Hetyei Imre





A lányoknál tavaly MONK-versenyszámban Európa-bajnoki címet szerző Rendes Linda, a fiúknál pedig Tamás Dávid és Hetyei Imre harcolta ki a részvételt. Linda négy egyéni, Dávid három egyéni, Imre pedig két egyéni számban kvalifikálta magát az eseményre. Gurisatti Róbert számára azért is különlegesen nagy öröm a fiúk jó szereplése, mert Dávid és Imre is nagyon fiatal még a korosztályukban, hiszen a juniorba 15–21 éves korig tartoznak a versenyzők, így ők még négy-öt évig versenyezhetnek ebben a korosztályban. Az egyéni számokon kívül csoportos versenyszámokban is úszhattak, a MONK-ban és a csoportosban is, ez utóbbiból ráadásul nincs külön szám a junioroknak, de Linda és Dávid a felnőttcsapat tagjaként indulhattak.

– Egyéniben Imi apróbb hibák miatt egy hetedik és egy tizedik helyet szerzett, de ez is óriási siker kezdőként a jóval idősebb korosztályban. Dávid nagyon jól teljesített egyéniben, két Eb-ezüstöt nyert, paralel és szlalom versenyszámokban. A harmadik számát, az öt bóját sajnos elrontotta, de vigasztalta, hogy junior létére a felnőttcsoport tagjaként második helyet szerezhetett. Dávid tehát három ezüstéremmel gazdagodott. Szintén háromszoros dobogós lett Linda is, aki három egyéni számában, a csillag, az öt bója, a szlalom számokban nyert bronzérmet. Linda és Dávid is a csoportos MONK-ban negyedikként zárt. Ennél a számnál a teljesítmény értékét az is növeli, hogy még csak idén kezdtünk el komolyabban foglalkozni ezzel a műfajjal, és rögtön sikerült indulási jogot szerezni mind a felnőtt női csapat, mind ­pedig a junior mix csapat ­részeként. Nyilván nekik még ezt sokat kell tanulni, gyakorolni, de idejük is bőven van még rá – ismertette az edző.

Majd feltettük neki azt a kérdést, miként alakul a folytatás és biztosított-e az uszodai létesítményhasználat a továbbiakban is a rezsiárak emelkedése mellett.

– A város vezetőitől kapott válasz szerint nem zár be az uszoda, és reméljük, így is lesz. Mindenesetre mi bizakodunk a folytatásban. Annál is inkább, mivel kezdődik az uszonyos úszóversenyek szezonja. Elsőként október 8-án újra vízbe ugorhatunk a saját rendezésű kupánkon. Október 29-én az országos bajnokság keretén belül az alsóbb korosztály versenyzői a cápa, gyerek és a serdülőkorúak állnak a medence szélére. Az idősebbek, az ifjúsági, junior és felnőtt korosztály december közepén rajtol el. Nagyon remélem, hogy egy-két versenyzőm a junior világbajnokság szintjéhez közeli eredménnyel fogja a feladatot teljesíteni – számolt be a nyári eseményekről és a jövő reményeiről Gurisatti Róbert.

Indulásra készen az egyik versenyszámnál





A Búvársuli eredményei.

Tájékozódási búvárúszó országos bajnokságon MONK, csillag, öt bója, szlalom, paralel és csoportos versenyszámokban elért eredmények, összesen 25 érem: 7 arany, 9 ezüst, 9 bronz.

Junior korcsoport (14-21 év). Rendes Linda: 3 arany, 1 ezüst, 1 bronz. Németh Nóra: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz. Tamás Dávid: 1 bronz. Hetyei Imre: 1 ezüst, 1 bronz. Gurisatti Róbert: 1 ezüst. Csepecz Zsolt: 2 arany. Aszlajov Attila: 2 ezüst, 1 bronz.

Serdülő korcsoport (12-13 év). Papp Norina: 1 bronz. Nagy Boróka: 7. hely. Füsi Domonkos: 1 bronz. Borbé Csenge: 1 bronz.

Gyerek korcsoport (10-11 év). Aszlajov Alex 1 arany.

Felnőtt korcsoport (21 évtől): Monos Péter: 1 bronz. Berekméri István: 9. hely.

Tájékozódási búvárúszó felnőtt és junior nyílt Európa-bajnokság búvársulis eredményei. Rendes Linda: 3 bronz (csillag, öt bója, szlalom), 4. hely (MONK), 5. hely (paralel), csoportos versenyszámban a felnőtt női válogatottal 4. hely. Tamás Dávid 3 ezüst (szlalom, paralel, csoportban a felnőtt férfiválogatottal), 4. hely (MONK), 12. hely (5 bója).

Hetyei Imre két versenyszámban indult: 7. hely (csillag), 10. hely (szlalom).

Az összes korosztályt beleszámítva a magyarok 21 érmet, 9 aranyat, 5 ezüstöt és 7 bronzot szereztek. Korábban soha nem volt magyar szempontból ilyen sikeres Európa-bajnokság.