A rajtot felvezető keddi sajtótájékoztatón elhangzott, ez lesz az első Erste Liga-szezon, amelyben már az új versenyszabályzat alapján licenc- és pontrendszer lép életbe.

Az MTI tudósítása szerint a szövetséget és a ligát az a cél vezérli, hogy tovább növekedjen a színvonal, és a korábbiakhoz képest kiegyenlítettebb legyen a mezőny. Bevezették a játékosérték-pontrendszert, egy mérkőzésre maximum 56, minimum 18 pontnyi hokist lehet nevezni. Ezzel egyrészt tovább szűkítenék a csapatok közti különbséget, másrészt a hazai utánpótlásképzést is katalizálnák. Fodor Ádám, a Magyar Jégkorongszövetség kommunikációs vezetője hangsúlyozta, ez az elmúlt években például az osztrák és a brit ligákban is bevett szokás volt. Ezt az értékskálát minden évben felülvizsgálják, és a két szélső érték a tervek szerint közelíteni fog egymáshoz.

A játékosok különböző pontokat kapnak. A légiósok – akiknek nincs állampolgárságuk a klubjuk székhelyéül szolgáló országban – egységesen minimum 3 pontot érnek, a 23 évnél fiatalabb hazai játékosok nullát, de ha például felnőttválogatott-kerettagok, akkor 1-et. A 23 évnél idősebb hazai hokisok pontszámát pedig magyar és külföldi szakemberek határozzák meg az előző három idényben nyújtott teljesítményük alapján, valamint, hogy milyen erős bajnokságban szerepeltek előzőleg. Kikötés az is, hogy egy találkozóra maximum 17 olyan játékost lehet nevezni, akiknek pontszáma meghaladja az 1-et. Ez alapján minden csapat rákényszerül, hogy foglalkoztasson fiatalokat is, és minden összecsapásra legalább öt U23-as hokist kell nevezni.

Az nso.hu beszámolója idézi ifj. Azari Zsoltot, a DAB csapatmenedzserét, aki kiemelte, ugyanannyi forrásból gazdálkodnak idén, mint az előző években, viszont hálás az új pontrendszernek, mert így sokkal hatékonyabban tudják elkölteni. Reméli, nemcsak papíron látszik majd meg az erősödés, hanem a jégen is, és bejut a rájátszásba a dunaújvárosi egyesület. Az eseményt záró mezbemutató videóból az Acélbikák szerelése kimaradt, ezért Azari utólag sietett a pódiumra: „Itt van, elkészült! Kinézni biztosan jól fogunk, reméljük, játszani is!”.

A három erdélyi klub – a címvédő SC Csíkszereda, a Corona Brasov, valamint a Gyergyó HK – mellett hét magyar bázisú csapat, az FTC és a DEAC, valamint az UTE, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a Fehérvári Hoki Akadémia (FEHA19), továbbá a Budapest Jégkorong Akadémia HC néven futó korábbi MAC Újbuda alakulata az alapszakaszban négy kört, azaz együttesenként 36 találkozót játszik majd. A győriek idén már nem indulnak.