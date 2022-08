A legendás Maty-éren több mint 900 ifjú tehetség tette vízre a hajóját. A magyar bajnokság több korosztályban is plusztéttel bírt.

Az idei Olimpiai Reménységek Versenyét szeptemberben Pozsonyban rendezik. A regattán a 2005–2007 között születettek vehetnek részt, így a serdülők, valamint az első éves ifik számára az ob egyben ORV-válogató is volt, s a szegedi ifjúsági és U23-as vb-re előbbi korosztályban szintén válogatónak számított.

A megmérettetésen a ­DKSE és a Rácalmás SE fiataljai is lapátot ragadtak. A dunaújvárosiak 18 tagú – Árva Gréta, Bajusz Lídia, Dolezsál Zsófia, Éberhardt Richárd, Furtai Ferenc, Grossmann Dorina, Harnos Maja, Horváth Laura, Katona Benedek, Kiss Levente, Kobzos Liza, Kovács Áron, Pesti István, Slihoczki Dániel, Szellák Szabina, Tóth Bence, Varga Gábor, Wágner Luca – küldöttsége végül hét éremmel, két arany, három ezüst és két bronz leosztással zárt további döntős helyek mellett.

A DKSE hét éremmel zárta a korosztályos országos bajnokságot két U23-as élversenyzője nélkül

A DKSE-ből kiemelkedett Szellák Szabina, aki az U23-as korosztályban K-1 500, valamint 1000 méteren győzött, 200 és 5000 méteren pedig második lett.

Szintén a dobogó második fokára állhatott Kovács Áron C1 ifjúsági U17–U18 5000 méteren. Ugyancsak a leghosszabb távon Furtai Ferenc és Katona Benedek kajak kettőse ifjúsági U17–U18 kategóriában kiváló versenyzéssel bronzérmet szerzett. Az ifik között a DKSE vegyes kajak négyese 500 méteren gyűjtötte be a bronzérmet Kobzos Liza Lotti, Katona Benedek, Furtai Ferenc és Grossmann Dorina összeállításban.

Kovács Áron (b) egy ezüstöt szerzett a DKSE-nek Fotó: MKKSZ



A szezon legfontosabb versenyén ott voltak a rácalmási, serdülő korosztályba tartozó kenusok is – Dombóvári Balázs, Nagy Roland és Poszpischil Lőrinc –, akik ragyogó eredményekkel zárhatták az ob-t. C-1 U15 1000 méteren Poszpischil Lőrinc 3. helyen végzett, ezzel megszerezte a jövő évi kerettagságot. 500 méteren pedig ezüst­érmes lett. C-2 U15-16 2000 méteren pedig a Nagy Roland, Poszpischil Lőrinc kettős zárt másodikként. Poszpischil a C-1 500 m-en elért eredményével kijutott az ORV-re.

A Poszpischil Lőrinc, Nagy Roland kettős második lett Fotó: Rácalmás



Molnár Gergely, a DKSE vezetőedzője az ob előtt kicsit óvatos volt a jóslással, érmeket ugyan remélt, de nem tudta, Szellák Szabina válla milyen állapotban lesz.

– Mint azt az eredmények mutatják, tökéletes állapotban volt, ennek megfelelően kiemelkedően teljesített, nagyon jól sikerült számára a verseny. A többieket, akik érmet szereztek, szintén dicséret illeti, továbbá értékes döntős helyezéseink is voltak, azaz elégedettek lehetünk a szereplésünkkel. Még úgy is, hogy két élversenyzőnk hiányzott az U23-as korosztályból, mivel Slihoczki Ádám a felnőtt-világbajnokságra utazott, Kulcsár Dorina pedig a maraton Eb-n szerepelt. Velük még több medálunk lett volna – mondta lapunknak.

Miután a DKSE legjobbja, Szellák Szabina már szerepelt az U23-as Európa-bajnokságon, nem indulhat a szegedi világbajnokságon. Teljesítménye alapján ott is helye lehetne, azonban ezeket az elveket már korábban lefektette a szövetség, miszerint a kontinenstornán indulók Szegeden nem tehetik meg ezt.