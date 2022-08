Hatalmas lendületet vett a Rácalmás az őszi bajnoki szezonra. A Vajta után a Sárszentágotától is pontokat szerzett, így két forduló után hat ponttal a lista első helyét foglalhatja el. A Besnyő, az Alap és a Dég 4-4 ponttal követik az éllovast. A másik városközeli csapatról sajnos most nem lehet jó híreket zengeni, mert a Kulcs hazai környezeteben ugyan megszerezte az első találatot, de a Besnyő a szünetre kiegyenlítette az eredményt. A másodikban pedig kétgólos előnnyel fejezte be a mérkőzést.

Rácalmás hat ponttal az élen a második forduló után



Sárszentágota - Rácalmás 2:5

Már az első játékrészben tetemes 1:4-es vezetést értek el a vendégek Ágotán. A szünetet követően a hazaiaknak még jutott egy hangulatjavító gól, Rácalmás azonban újabb találattal jelezte, hogy ezen a pályán most csak nekik jut babér.

Sárszentágota: Denke, Denke, Virág, Parall, Csere, Tanárki, Grega, Sebestyén, Vinklár, Gula, Schneider. Cserék: Varga, Hajdinger, Grega, Barabás, Hufnágel, Jádi.

Rácalmás: Farkas, Illés, Molnár, Juhos, Pásztor, Balogh, Szeitz, Németh. Cserék: Szabó, Bartók, Kovács, Hatvany

Gólszerzők Ágotától Vinklr Péter, Tanárki Mihály. Rácalmástól Balogh Róbert 2, Pásztor Roland, Gergelyfi Mihály, Bartók Norman.

A Kulcs egyetlen gólját Cserkuti Bertold szerezte az első félidőben.



Kulcs – Besnyő 1:3

Az első félidőben a Kulcs ügyes kontrákkal szabadította fel az erős nyomás alatt lévő hazai középpályát. Egy ilyen kontrából a bal szélen elfutva Cserkuti Bertold szerezhetett előnyt a vendéglátóknak. Közben a besnyői Schulek Tamást kiállították, így tíz emberrel játszott tovább a Besnyő. A szünet előtt a 43. percben szépítettek a vendégek Dankó Martin révén. A második félidőben továbbra is a Besnyő volt a kezdeményező. Végül Lepsényi József kettős találatával 1:3-ra győztek a vendégek.

Kulcs: Murvai, Kozma, Cseresnye, Gallai, Német, Godó, Ócsai, Völcsei, Cserkuti, Szabó, Balla. Cserék: Virág, Molnár, Mácsfalvi, Nyárasdy, Seres.

Besnyő: Schulek, Molnár, Bosnyák, Kovács, Tóth, Lepsényi, Juhász, Dankó, Góman, Góman, Kurucz. Cserék: Dosztál, Németh, Molnár, Patatics, Koller. Tálas, Ölbei.

Gólszerzők: Kulcstól cserkuti Bertold. Besnyőtől Dankó Martin, Lepsényi József 3.

Kulcs, Ócsai Norbert edző: A labdarúgáshoz szinte alkalmatlan pályán fogadtuk ellenfelünket. Sajnos játékvezetési hibák is nehezítették, illetve nagyban befolyásolták a mérkőzés eredményét. A csapatok alkalmazkodva a körülményekhez, egy gyenge színvonalú mérkőzést játszottak, így a pályán nyújtott teljesítmény szakmailag értékelhetetlen. Összességében a szerencsésebb együttes győzött.