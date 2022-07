A DKSE úszója, Kovács-Seres Hunor remek teljesítményt nyújtva hétfőn este 400 méter gyorson egy 4. hellyel indította az olimpiai fesztivált. Kedden este bronzérmet szerzett 1500 méter gyorson a Besztercebányán zajló nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Szabó Gergő, Hunor edzője eddig elégedett lehet Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Lapunknak Szabó Gergő, Hunor edzője így értékelt kedden: – Egy kicsit messzebbről indítanék. Ebben az évben a felkészülés során hosszabb távokra helyeztük a hangsúlyt. Ennek eredményeként a közelmúltban Hunor korosztályos bajnok lett a szegedi nyílt vízi magyar bajnokságon, 7,5 kilométeren úgy, hogy szinte végig a felnőttélmezőnnyel haladt. Tagja is a felnőttválogatott C keretének. Az idei EYOF-ra nagyon erős nemzetközi mezőny jött össze, egy-két kivételtől eltekintve mindenki itt van, aki számít ebben a korosztályban. Ismerjük a riválisokat, és ők is tisztában vannak azzal, mire képes Hunor. Bár egy edző soha nem lehet maradéktalanul elégedett, összességében egy nagyon stabil, jó úszást produkált 400 méteren, egy kicsivel megjavította egyéni legjobbját is.

Kovács-Seres Hunor 200 méter gyorson is indul

Kíváncsian várom, mire lesz képes a számára most kedvezőbb 1500 méteren, és remélem, jól teljesít majd 200 méter gyorson is, számára most ez lesz a legkeményebb kihívás Besztercebányán – mondta el Szabó Gergő, aki versenyzője meglehetősen sűrű programjáról is beszélt: – Az EYOF-ról szinte menetből érkezik majd a debreceni serdülő országos bajnokságra, ahol sok úszásnemben és távon is megméreti magát. Számára pedig az idény legfontosabb versenye a szeptemberi nyílt vízi junior-világbajnokság lesz.

Az EYOF-on tegnap már férfi tornászaink is bemutatkoztak a selejtezőben, ma pedig az ifjú hölgyeken van a sor. A háromfős magyar csapatban ott van a DKSE tornásza, Czifra Lili is.

Mind a férfi, mind pedig a női tornászok az összes szeren bemutatják gyakorlataikat.

A lebonyolításban is vannak hasonlóságok. Mindkét nem esetében a selejtezőkben elért eredmény alapján hirdetnek egyéni összetett valamint csapateredményt is (egy szeren maximum három tornász indulhat, és mindenhol a két legjobb eredményt számítják be). Emellett itt lehet kvalifikálni a szerenkénti döntőkbe (nemzetenként maximum két tornász juthat a nyolcas fináléba), továbbá a vegyes párosok fináléjába is. Kisiván István, a hölgyek edzője szerint:

– Előzetesen nehéz jóslásokban bocsátkozni, főleg, hogy hamarosan kezdődik a női Európa-bajnokság is, de az látszik, hogy erős mezőny jött össze, az oroszokat leszámítva, minden európai tornanagyhatalom itt van. Bízom abban, hogy a lányok a tudásuknak megfelelően szerepelnek majd.