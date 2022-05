A horvátországi Porecben rendezték meg az U20-as – korábban junior korcsoport, 18–20 évesek – nemzetközi versenyét. A lányok 76 kg-os súlycsoportjában Nyikos Veronika magabiztos győzelmével bebiztosította helyét a válogatottban és a június 22-én kezdődő római korosztályos Eb-re utazó csapatban.

Mátyás Gábor szakmai igazgató tájékoztatása szerint pihenőre nem volt idő, hiszen Porec után már Bukarestbe utaztak edzőtáborba, ennek zárásaként szintén egy nemzetközi verseny várt most szombaton Veronikára, ami szintén az Eb-re való felkészülés része. Veronika innen is éremmel térhetett haza, miután a döntőben kikapott lengyel ellenfelétől, a dobogó második fokára állhatott fel.

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB) Pécsen Veres-Kovács Ádám (70 kg) képviselte iskoláját és az egyesületet. A kiírásban szereplő szabályok miatt az amatőr kategóriában léphetett szőnyegre. Három mérkőzést vívott, ebből kettőt tussal, egyet pedig technikai tussal (10 pont különbség) fejezett be, így bajnoki címet szerzett.

Mezőfalván az iskola tornatermében pedig háziversenyt rendeztek a DKSE, az EVSE és a Gurics György BDSE növendékei részére. Több mint 70 saját nevelésű ifjú próbálta ki tudását és mérte össze erejét korosztályában és súlycsoportjában. A jó hangulatú rendezvényt erőfelmérőnek és kedvcsinálónak szánták, amelyre számos szülő, családtag és támogató is kilátogatott. A gyerekek komolyan vették a mérkőzéseket és tudásuk legjavát nyújtva keményen küzdöttek. Köszönik a felkészítő edzőknek, Tombor Istvánnak, Kiss Károlynak, Fehér Krisztiánnak, Dudás Györgynek és Sipos Zsoltnak munkáját.

Az újvárosi Gurics BDSE-ből 17 induló tíz arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szerzett. A Petőfi iskolából öten jöttek, akik három ezüstérmet és két bronz­érmet gyűjtöttek. A 25 tagú mezőfalvi csapat mérlege: 5 első, 8 második, 12 harmadik hely. A nagyvenyimi iskolából kilenc birkózó 1 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzéremmel távozott. A kulcsi iskolából 5 fő mérette meg magát, 2 arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérmet nyertek. Enyingről 11 fő lépett szőnyegre, ők 4 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzéremmel zártak.