Nagykanizsán rendezték meg a serdülő (U15) korosztály válogatóversenyének második fordulóját az id. Tóth István-emlékverseny alkalmából. Annak ellenére, hogy kezdett kialakulni a válogatott keret, sokan neveztek, 158 birkózó lépett szőnyegre, még Lipcséből egy erős csapat is harcba szállt az érmekért.



A Nagykanizsán szerepelt csapat, Miklósics Roland, Pupp Viktória, Garbacz Bence és Fehér Krisztián edző

– A DKSE csapatán sajnos a mérkőzés előtt betegséghullám söpört végig, ami megtizedelte a csapatot, végül három sportoló tudott elutazni. Pupp Viktória az előző válogatót könnyedén hozta, ezért most is realitás volt a győzelem. Sajnos az első mérkőzésén vereséget szenvedett, egy német lánnyal szemben maradt alul 3–2-re, az első perctől látszottak a fáradtság jelei és nem is tudott úgy koncentrálni. A másik két mérkőzését könnyedén nyerte, így a második helyen végzett, ezzel megváltva a jegyét a nyári korosztályos Eb-re – ismertette Tombor István vezetőedző.



Nyikos Veronika a dobogó legfelső fokán, balra Kiss Károly edző Fotók: DKSE

Ami a többieket illeti: Miklósics Roland ebben a tanévben került középiskolai tanulmányai miatt Dunaújvárosba az enyingi fiókszakosztályból. Rolandnak a tisztes helytállás volt a cél, ennek ellenére két győztes és egy elveszített meccs után a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Garbacz Bence elsőéves serdülő most váltott súlycsoportot. Nála is a helytállás volt a cél, az első mérkőzését elveszítette, ellenfele az elődöntőben kikapott, így kiesett a versenyből.

– Az egész napot figyelembe véve, elégedettek lehetünk a látottakkal. Vikinek most egy kis pihenésre van szüksége és egy jó felkészülésre az Eb-re. Ha minden jól megy, akkor nem túlzott elvárás tőle az érem. Bencének még sokat kell erősödnie, Rolandnak ez a siker lendületet és önbizalmat adhat a további versenyekre – tette hozzá Tombor István.



Vasárnap pedig Budapesten rendezték meg a kadett (U17) szabadfogású országos bajnokságot. Tombor István beszámolójából kiderült, Pupp Viktória (65 kg) serdülőként indult az idősebbek között. Első mérkőzését adácsi ellenfelével szemben 4–0-s pontozással megnyerte, a másodikon kecskeméti riválisa két vállra fektette. Ugyancsak tussal kapott ki a harmadik mérkőzésén is, ahol sérülést szenvedett, így már nem tudta folytatni a küzdelmeket, végül negyedik helyen végzett. Miklósics Roland 60 kg-ban szintén serdülőként lépett szőnyegre egy korcsoporttal feljebb, két vereséggel helyezetlenül zárt. Nyikos Veronika +73 kg-ban végig határozottan birkózott, az történt a szőnyegen, amit ő akart. Első mérkőzését tussal zárta le. A második fordulóban ugyanez ismétlődött meg. Az aranyéremért vívott meccsen 16–5-ös sikerrel biztosította be első helyét. Ezzel megszerezte a súlycsoport magyar bajnoki címét.

Kiss Károly edző szerint Viktória és Roland hasznos tapasztalatokat szerzett, náluk ez is volt a cél. Verától várta a bajnoki cím megszerzését, amelyet magabiztosan abszolvált.