Diósdon vendégeskedik a dunaújvárosi együttes

Hosszú szünet után folytatódik a magyar amerikaifutball-bajnokság. A Redda-futár osztályban a DAK Acél Dunaújváros Gorillaz a Diósd Saints vendégeként játszik vasárnap 16 órától. A felek közvetlenül egymás után foglalnak helyet a tabellán, a Pest megyeiek jelenleg csak jobb pontkülönbségüknek köszönhetően előzik meg az ezüsthátúakat – reméljük, ez a találkozón megfordul majd. Mindkét csapat egy mérkőzést nyert meg, illetve egyet el is veszített.

– Fekete lónak tekintem ezt a csapatot, mert van egy nagyon sima győzelmük és vereségük. Az biztos, egyénileg jobb kvalitású játékosokból áll a csapatunk, szerencsére a hosszú szünet kedvezett is a sérültjeinknek – értékelte röviden a csapat esélyeit Madarász Attila, a klub első embere, játékosa, majd a csapatrészek közti különbséget is elemezte: – A védelmünk acélosabb, mint az ő támadósoruk, viszont a miénk is jó lenne, ha összeszedné magát, és pontokat tenne fel a táblára, máskülönben nehéz dolgunk lesz – fejezte be mondandóját a „főgorilla”.