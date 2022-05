Mit is nyilatkozott a legutóbbi, parádés 2–9-es idegenbeli diadalt követően csapata helyzetéről Facskó József dunaújvárosi edző?

– Az után a régen várt siker után egy kis pihenőt kaptunk. Fizikailag és mentálisan egyaránt. A fiúk megérthették, hogy mit is jelent a valóságban, ha valóban a tudásuk legjavát viszik ki a pályára. Egy nagy kérdés azonban még mindig függőben maradt: vajon mit hoz a riválisunk, a Szigetszentmiklós mérkőzése. Az esetleges győzelme esetén reménykedhetett volna, hogy befog bennünket, és azonos pontszámmal állunk – mondta.



Kovács Krisztián jó teljesítményében is bízunk a hétfő esti összecsapáson Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Nos, az elmúlt hétfőn 7–4-re nyertek a szigetszentmiklósi vendégségben a nagykanizsaiak. Ami ebből is kiolvasható: a szünetig még tartották magukat az öngóllal kezdő hazaiak, de utána végleg elszabadult a pokol. Betyáros hajrával ugyan fölmentek 4–5-re, de a gonosz vendégek csak megrázták magukat, és még kettőt varrtak a hálójukba. Így van, ha az embert még az ág is húzza. Az viszont az újvárosiaknak is megjegyzendő, hogy ezek a fiúk idegenben is tudnak négyet vágni a második félidőben. Persze, ha hagyják...



Itt viszont bizakodhat a hazai közönség, hogy Cseresnyés és Bán Bercel a kapuban, Csányi, Ivacs, Godslove, Kovács Krisztián és, ha pályára lép, akkor Boldizsár Csaba is kivédekezi, amit kell, és persze megrúgja a kellő számú gólját egy újabb győzelemhez.

Ezek után, hogy is állnak az alsóházban? Röviden fogalmazva: elég érdekesen, de az egész szezonra jellemzően. A rájátszást tekintve az első kettő azonos pontszámmal követi egymást. A listavezető Sárvár tizenhárom pontot szerzett (hetet hozott magával), de gólkülönbsége eggyel gyengébb a miénknél. A Pécs ugyan eggyel többet gyűjtött az elsőnél, mégis második. A mai vendégek ugyan még dobogósok, de ha az újvárosiak komolyan gondolják a múlt heti demonstrációjukat, a végjátékban akár a harmadikak is lehetnek.

Az alsóház állása - Az állás hét forduló után: 1. Sárvár 20 pont (7 hozott pont), 2. PTE PEAC 20 pont (4 hozott), 3. Nagykanizsa 14 pont (5 hozott), 4. BAK 13 pont (1 hozott), 5. Dunaújváros Futsal 11 pont (2 hozott), 6. Szigetszentmiklós 4 pont (3 hozott). A forduló további párosítása: PTE PEAC – BAK, Szigetszentmiklós – Sárvár.