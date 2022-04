A huszadik forduló legtöbb gólját, összesen egy tucatot, a Szabadbattyán szerezte a sereghajtó Szabadegyháza otthonában. Jól ment az adonyi csapatnak is, amely az abai diadallal zsinórban a harmadik meccsét nyeri. Meglepetésre kikapott a Káloz Lepsényben. A Mezőfalva otthon a Baracs ellen vívott rangadót, de a házigazdák ezúttal pont nélkül maradtak. Továbbá pontokat hullajtott a Nagykarácsony, az Előszállás, valamint a Nagyvenyim is. A helyezések tükrében így elég kusza a heti eredménytábla. A középmezőnyből a Seregélyes, a Polgárdi, a Szabadbattyán örülhetett az utolsó sípszó után. A lista végéről pedig az Adony és az LMSK emelkedett ki.



Mezőfalva – Baracs 0–2 (0–1)

Mezőfalva: Kovács – Balázs, Török, Balogh, Balogh, Czári, Deli, Boros, Kovács, Pribék, Csontos. Cserék: Csicskovics, Bakos.

Vezetőedző: Bakos János.

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Prókai, Szurmai, Balogh, Balázs, Mészáros, Timkó, Badi, Princes, Huber. Cserék: Dobrovitcz, Mészáros.

Vezetőedző: Salamon Miklós.

Gólszerzők: Prókai (36. p.), Szurma (90. p.).

Az első félórában az erős mezőnyjáték mellett kevés helyzet jellemezte a mérkőzést. A 36. percben Szurma három szép csel után lepasszolta jobbra Prókainak, aki belsővel becsavarta a Baracs vezető gólját. Ezután a vendégek részéről hosszú bunkerfocit láthatott a közönség, amelyben a Mezőfalva több sikertelen kísérletet tett az egyenlítésre.

A sok szabálytalansággal tarkított második félidő végén dőlt el igazából a ­meccs. A 90. percben Szurma kapu előtti ráfordulós bombája akadt meg védhetetlenül a hazai Kovács hálójában.

A Baracs (sárga mezben) a 90. percben Szurma góljával végleg biztosította magának a három pontot Mezőfalván Fotók: Horváth László

Bakos János: – Nagyon nehéz egy olyan csapat ellen játszani, amelyik 1–0 után beáll védekezni. Az „antifocival” szemben sajnos nincs orvosságunk.

Salamon Miklós: – Szerintem sem volt jó mérkőzés. A találkozó tétje és a szomszédság rányomta bélyegét a játékra. A Mezőfalva jobban kezdett és többet birtokolta a labdát, de ez meddő volt. A szünetet követően talán több helyzetünk adódott, amiből a végén sikerrel értékesítettünk egyet. Örülünk a három pontnak.

A Vajta Előszálláson is magabiztosan gyűjtötte be a három pontot, így gyakorlatilag már bajnoknak mondhatja magát.



Előszállás – Vajta 2–5 (1–3)

Előszállás: Nagy – Kovalovszky, Kovács, Nyári, Béres, Czifra, Kercza, Mekota, Horváth, Romhányi, Csuka. Cserék: Szalai, Bozsoki, Reichardt. Vezetőedző: Masinka Csaba.

Vajta: Tóth – Fehér, Hegedűs, Polyák, Vámosi, Gróf, Mágocs, Biró, Horváth, Szabó, Piszár. Cserék: Rezicska R., Szalai, Kovács, Markó, Végh. Vezetőedző: Gróf András.

Gólszerzők: Nyári, Czifra, illetve: Piszár, Szalai, Polyák, Mágocs, Horváth.

Az első negyvenöt percben jó iramú játékkal az Előszállás fel tudta venni a ritmust. A helyzetekből azonban a vendégek értékesítettek többet (1–3). A szünet után kiegyenlítettebb harcot láthattak a szurkolók, amelynek során 2–3-ra is feljöttek a hazaiak. A végén mégis a listavezető rutinja döntött.

Az Előszállás (kékben) jól küzdött, de a rutinos Vajtát nem érte utol

Masinka Csaba: – Nagyon élveztük a találkozót, ami látszott a játékunkon is. A 79. percre szorossá tettük. A végén kaptunk két gyors, rutinos gólt. Büszkék vagyunk a második félidős teljesítményünkre.

Gróf András: – Előszállás 3–0 után magára talált, és két góllal megközelítette együttesünket. A rutin, a kiélezett helyzetek higgadt kezelése véglegesítette az eredményt.

A Polgárdi – Nagyvenyim összecsapásról Kis Norbert, a nagyvenyimiek csapatkapitány adott rövid összefoglalót lapunknak: – Aludtunk egy nagyot. Ez most így sikerült. El kell ismerni, jó ez a Polgárdi. Tavaly nyertünk ellenük, de most visszavágtak. Nem búsulunk. Megyünk tovább. Tavaly ilyenkor volt nyolc pontunk, most tíznél járunk!

Nagykarácsony seregélyesi kirándulásáról Mergl István számolt be:

– Magunknak köszönhetjük a vereséget, amelyben egyéni hibák döntöttek. Sehol nem voltunk jók! Végül lehajtott fővel távoztunk.

Adony abai szerepléséről Boldóczki Sándortól informálódtunk: – Egy sportszerűtlen csapat ellen nyújtottunk jó teljesítményt. A vendéglátóinktól a 28. percben két játékost, majd a 81. percben még egy focistát kiállított Illés Áron játékvezető. Mi futballozni mentünk, de az abaiak inkább „pankrációt” rendeztek. Sajnos a botrányos események után nem annyira örülhettünk az eredménynek.

Az eredmények részletesen: Szabadegyháza – Szabadbattyán 0–12, Előszállás – Vajta 2–5, Aba Sárvíz – Adony 0–5, Seregélyes – Nagykarácsony 3–1, Mezőfalva – Baracs 0–2, LMSK – Káloz 2–1, Polgárdi – Nagyve­nyim 5–0.



A bajnokság állása