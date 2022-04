A klubnál nemrégiben két új csapat formálódott, megalakult ugyanis az U8-as, valamint az U9-es gárda a DKKA-nál – számolt be róla az egyesület honlapja.

A csapatokban elsősorban első és második osztályosok szerepelnek, de akár már óvodások számára is lehetőség van a becsatlakozásra.

Horváth Gréta (balra) és Polics Tímea a legkisebbekkel, az U8-as játékosokkal Fotó: DKKA

A Kohász vezetői fontosnak tartják, hogy a legkisebb korosztály is képviselve legyen, számukra is nyíljon lehetőség kipróbálni ezt a nagyszerű sportot. A szakvezetők az U8-as korosztály edzőjének Polics Tímeát, az U9-esek élére pedig Horváth Grétát jelölték ki, akik játékos teendőik mellett már korábbi állomáshelyeiken is láttak el edzői feladatokat. Mindketten örömmel fogadták el tehát a felkérést, kiváló lehetőségnek fogják fel az új szerepkörrel járó kihívásokat.



A jó hangulat mellett nagyon fontos a szorgalom és a kitartás – Nagyszerű, hogy kipróbálhatjuk magunkat ezen a téren is, ez mindkettőnket inspirál. A legkisebbeknek az alapokat ebben a korban kell elsajátítaniuk, úgy mint futás, ugrás és dobás, de ami a legfontosabb, a játék és a sportág megszerettetése. Csapatainkkal túl vagyunk az első megmérettetésen, ez egy egynapos program volt, ahol két-három meccset játszottak a gyerekek, a következő májusban lesz majd. Úgy látjuk, a gyerekek jó kedvvel jönnek edzésre, lelkesek, és az első meccs óta még jobban tudáséhesek. Általában játékos feladatokkal próbáljuk őket motiválni, így rossz hangulat nem lehet. Természetesen mindenhol vannak ügyesebb, tehetségesebb gyerekek is, néha akár ebben a korban is megmutatkozik már, ki az, akinek a zsigereiben van a kézilabda, de ami fontos, még bárkiből lehet bármi. Nagyon fontos a szorgalom és a kitartás, és ezt próbáljuk is erősíteni a foglalkozások során – nyilatkozták a fiatal edzők.