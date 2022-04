A két klub megállapodása szerint a Kohásztól kölcsönadott kapus, Hlogyik Petra nem szerepelhetett a találkozón, ennek ellenére Győri kiváló teljesítményt nyújtott.

Ezzel szemben Vágó Attila, a dunaújvárosiak szakvezetője szerint náluk negyvenöt percen keresztül nem volt kapusteljesítmény. Ez pedig nagyon meghatározta a mérkőzés végkimenetelét. A tréner által elmondottakat támasztja alá, hogy az első félidőben egy védése volt mindössze a két hálóőrnek.

Vágó Attila elmondta, a belső posztokon kevés emberük van, a végjátékra már eléggé elfáradt a csapata Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Ennek ellenére a védekezés nem volt rossz. Nagyon sokszor passzívnál, pár átadással annak lejárta előtt kaptunk elkerülhető gólokat, akkor a távoli zónákból olyan lövéseket, amiket kivideóztunk, megbeszéltünk, de kapusaink nem tudták ezeket hárítani. Ebből az MTK-nak lett egy nagyobb előnye, utána az egész mérkőzésen futottunk az eredmény után, hogy ezt le tudjuk dolgozni. Így a végjátékra elég fáradtan, kilúgozva érkeztünk meg, és ott, amikor lett volna esély szorosabbá tenni a mérkőzést, addigra elfogyott az erő. A belső posztokon, főleg tavasszal, nagyon kevesen vagyunk.



Megjegyezte, az Érd ellen kéztörést szenvedett Borgyos kiesése mellett Bulath is sérülten vállalta a játékot, nem nagyon tudta pályán tartani. Így a belső posztokra maradt két és fél embere. Ez meg is látszott a rossz döntésekben a végjátékban a fáradtság miatt.

– A lányokra nem tudok haragudni, küzdöttek, mindent megtettek a győzelemért, egy pillanatra sem adták fel. Ebből is tanulni kell a következő mérkőzésre – tette hozzá.

A tíz gólt szerző Farkas Johanna azt mondta, sajnos rengeteg technikai hibát vétettek, és végig kergették az eredményt.

– Az MTK jobban játszott nálunk, a küzdéssel nem volt probléma, a végére elfáradtunk, talán ez lehetett a vereségünk oka – magyarázta.



Sikerükkel a nyolcadik helyen álló fővárosiak két ponttal megelőzték a Kohászt a tabellán, igaz, egy meccsel többet játszottak. A DKKA szombaton a mögötte két ponttal álló Alba Fehérvár vendége lesz. Utána pedig már csak hat bajnoki vár a csapatra a szezonból, három otthon és kettő idegenben.