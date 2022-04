A város környéki csapatok közül az Adony is örülhetett a sereghajtó Szabadegyháza ellen játszott meccs befejező sípszava után. A forduló egyetlen nagy gólkülönbsége is ezen a mérkőzésen született.



Adony – Szabadegyháza 6–0 (3–0)

Adony: Sátor (Králl 66.) – Budai, Bagóczki, Tamon (Mónos 79.), Koncz, Virág, Kőkuti, Fábián, Bognár (Vukaljovics 60.), Tatár, Balogh.

Gólszerző: Bognár (14., 17.), Tamon (45.), Vukaljovics (66., 74.), Virág (73.).



Nagyvenyim – Nagykarácsony 0–1 (0–0)

Nagyvenyim: Szikszai – Németh (Fehér 46.), Józsa, Kiss, Ferencz (Klein 59.), Fodor (Dorogi 69.), Kovács D. (Fekete 82.), Tóth, Kis, Kulcsár (Ráthgéber 46.), Török.

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D., Kovács R. (Szabó 85.), Mohácsi, Rezes, Kőkuti, Berta, Gráczer, Éliás (Felföldi 57.), Ivacs.

A Nagyvenyim 52 percig remekül tartotta magát Nagykarácsonyban Fotók: Horváth László

Az első félidőben remekül tartotta ellenfelét a hazai csapat. A szünet után azonban a vendégek mellé állt a szerencse, és az 52. percben az Éliás–Ivacs-összjáték után a középen álló Kovács Roland értékesítette a nagykarácsonyiak sokadik helyzetét. A gól egyben a végeredményt is jelentette.

Kis Norbert, Nagyvenyim: – Volt esélyünk fordítani a mérkőzésen. Sajnos az első fél­idei eredményünket nem tudtuk megőrizni, pedig a pont­osztozkodás nagy dicsőség lett volna. Végigküzdöttük a meccset. Nagykarácsonynak akadt két-három ziccere, amiből azért egyet csak sikerült berúgnia. Természetesen megérdemelten vihetik haza a három pontot.

Mergl István, Nagykarácsony: – Talán azt is mondhatjuk, ma a kapusunk mentette meg a jó hírnevünket, mivel igencsak bravúros védésekkel hárította a gólveszélyes helyzeteket. Az első félidőben görcsösen játszottunk a múltkori vereség emléke miatt. Egy harcias ellenféllel szemben ezúttal is örülhetünk a győzelemnek.



Polgárdi – Mezőfalva 2–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – Sági, Balázs, Sümegi, Kis (Bakos 73.), Török, Balogh D., Balogh I., Czári, Boros, Csontos.

Nem alakult jól Mezőfalva szempontjából a polgárdi kirándulás. Bakos János legénysége negyedórányi játék után kapta az első gólt, majd a második félidőben tizenegyesből még egyet. A vendégeket a szerencse sem segítette. A mérkőzés utolsó perceiben Csontosnak kellett idő előtt az öltözőbe vonulnia, így rá a Nagyvenyim elleni találkozón Bakos János edző nem számíthat.

Az Előszállás zsinórban már a harmadik meccsén maradt pont nélkül. Pedig kézben tartotta a mérkőzést, de elöl nem volt elég éles, a fölényét nem tudta gólra váltani. Az ellenfél egy szép szabadrúgásból megszerezte a vezetést, amely után az előszállási csapat szétesett, s gyorsan kapott még két gólt.

A Mezőfalva hullámvölgyben van, négy forduló óta nyeretlen

Káloz – Előszállás 3–0 (0–0)

Előszállás: Nagy – Németh, Kovalovszky, Nyári, Balogh (Kovács 77.), Béres, Czifra, Kercza, (Németh 80.), Szalai (Bognár 69.), Mekota (Reichardt 69.), Horváth. G.: Magyar (67.), Tóth (78.), Takács (86.).

További eredmény: Szabadbattyán – Seregélyes 2–2.



A bajnokság állása