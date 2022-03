A heti győztesek mellé még feliratkozott a Nagykarácsony és az Aba csapata is, amelyek a Nagyve­nyim elleni múlt heti hazai vereségeiket a lista végén szereplő Szabadegyházával szemben javították. A Nagyvenyim egyébként újonc létére nagyon ígéretesen jön felfelé. Ahogy Kis Norbert edző lapunknak elmondta, a sikerek révén a középmezőnyre kacsingatnak. Gólokból ezúttal sem volt hiány. Beszédes a forduló eredménytáblája is.



Mezőfalva– Szabadbattyán 8–2

Mezőfalva: Kovács Á. – ifj. Sági J., Balázs, Sümegi (Csontos 46.), Kis, Török, Balogh, Bakos, Deli (Czári 60.), Boros (Takács 72.), Kovács K.

Szabadbattyán: Zsidó – Szeiden­léder, Végh, Tóth, Schultz (Bindics B. 64.), Németh, Cseh, Bindics M., Balla, Pájer, Méreg (Balogh 75.).





A mérkőzésen meglepetésre a vendégek szereztek elsőként találatot hét perc után Pájer Kristóf révén. Az egyenlítés hamar sikerült, a 13. percben Balázs beadására Sági érkezett jó ütemben. A 28. percben Boros fektette el a vendégek kapusát, s máris vezettek a hazaiak.

A félidőt követően ismét Boros volt a főszereplő, aki Sági kipattanó lövését küldte vissza a kapuba. A 62. percben Balázs is betalált a vendéghálóba, két perc múlva pedig a félpályáról induló Boros a bal oldali kapufa segítségével növelte a hazai előnyt, 1–5. Az utolsó tíz percben még három gólt láthattak a szurkolók. Balázs a 84., Bakos Patrik pedig a 88. percben volt eredményes. A vendégek búcsúgólját Tóth kotorta be egy szögletet követően az utolsó percben.

Bakos János, Mezőfalva: – Ilyen eredmény mellett talán a saját hibáink is megbocsájthatóbbak. Lőhettünk volna jóval több találatot is, de úgy gondoltuk, ez is elég lesz. Adonyba megyünk a héten, ahova ugyanazzal a mentalitással készülünk, mint bármelyik ellenfelünkkel szemben. Utána pedig ismét itthon játszunk, ami talán az egyik legnehezebb mérkőzésünk lesz a listavezető Vajta csapata ellen.

A Baracs derekasan helytállt a listavezető ellen, a Vajta egy értékesített helyzettel volt csak jobb

Baracs–Vajta 0–1 (0–0)

Baracs: Vaszócsik – Takács, Badi, Szurma, Balogh, Hepp, Mészáros, Prókai, Huber (Balázs 85.), Salamon, Nagy.

Vajta: Tóth – Fehér, Hegedűs, Orsós, Rezicska, Polyák, Vámosi, Tóth, Horváth, Bíró (Szabó 59.), Piszár (Mágocs 75.).

A találkozón csupán egyetlen gól döntött a három pont sorsáról. Rezicska Richárd az 55. percben egy oldalról beadott labdát csúsztatott a baracsi kapuba. A játék alapján elmondható, a vendéglátók méltó partnerei voltak az éllovasnak.

Salamon Miklós, Baracs: – Jól működött a csapat. Az első félidő végén a nagy helyzetünket kihagytuk, valamint a további lehetőségeinkkel sem tudtunk élni. A Vajta viszont a kettő közül egyet belőtt. A vereség ellenére elégedett vagyok a teljesítménnyel.

Gróf András, Vajta: – Az összképet tekintve egy belőtt helyzettel jobbak voltunk, így megérdemelten vihettük haza a három pontot.



Előszállás–Seregélyes 3–1 (2–1)

Előszállás: Nagy – Németh, Kovalovszky, Nyári, Balogh (Bozsoki 72.), Béres, Czifra (Kvárik 83.), Kercza (Kovács 84.), Szalai (Vitális 75.), Mekota (Reichardt 72.), Romhányi.

Az összecsapásról Masinka Csaba mondta el tapasztalatait: – Az első negyedórában már kétgólos előnyre tettünk szert. Utána kiegyenlítődött a játék, de Nyári Attila és Szalai Szabolcs góljára csak Zsilovics Dávid tudott válaszolni. Végül Rechardt Bálint bombájával zártuk le a győztes mérkőzést.



Polgárdi–Adony 2–2 (1–1)

Adony: Sátor – Budai, Bagóczki (Bognár 55.), Tamon, Koncz (Vukaljovics 55.), Virág, Kőkuti, Hegedűs, Fábián, Tatár, Balogh.

Gólszerző: Sárközi (43.), Simon (55.), illetve Virág (28.), Vukaljovics (80.).



LMSK–Nagykarácsony 1–8 (0–6)

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp (Szabó 62.), Kovács D. (Simon 72.), Kovács R., Mohácsi (Huszár 46.), Rezes, Kőkuti, Berta (Rácz 46.), Gráczer, Éliás, Ivacs.

Mergl István, Nagykarácsony: – A szünet előtti hatgólos vezetés után még kettőt begyűrtünk az LMSK-nak. Ivacs Gábor három, Mohácsi Norbert, Rezes János, Kovács Roland, Gráczer Bálint és Éliás Zsolt egy-egy találata mellett a hazaiaknak Tóth Vince becsületmentő gólja jutott csak. A gólarány hűen tükrözi a két együttes közötti különbséget.



Káloz–Nagyvenyim 4–4 (1–3)

Nagyvenyim: Szikszai – Fekete, Südi, Dorogi (Kovács 56.), Ráthgéber, Tóth, Áldott, Tamás, Fehér, Kis (Kulcsár 77.), Török.

Gólszerző: Krajcsovics (35., 56.), Tóth Z. (64., 73.), illetve Dorogi (11., 23.), Tóth A. (36.), Ráth­géber (90.).

Kiállítva: Somogyi (90.), illetve Fekete (60.).

Kis Norbert, Nagyvenyim: – Vezettünk már két góllal is, aztán majdnem megfordította az ellenfél a meccset. Egy jó Kálozra készültünk, harminc percet emberhátrányban játszottunk. Büszke vagyok a csapatra, mert idegenben is szereztünk egy pontot.

További eredmény: Aba Sárvíz – Szabadegyháza 4–1.

A bajnokság állása