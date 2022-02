Bakos János, a Mezőfalva (megye II.) trénere így nyilatkozott: – A játékoskeret nagyjából változatlan marad, tehát távozókra nem számítunk. Érkezőt viszont három főt várunk a tervek szerint, akiket akár élesben is azonnal bevethetünk. Neveket egyelőre még nem szeretnénk publikálni. Tehát erősítünk a csapaton, és az őszi fordulóhoz hasonló eredményt remélünk az idény végére.

Mergl István, Nagykarácsony (megye II.): – A csapatnál szinte mindenki maradt, a felkészülést pedig már elég korán megkezdtük, hiszen a decembert végig edzettük. Szabadtéri és terembéli lehetőségeinket is kihasználtuk. Jelenleg az átigazolások tárgyalásai folynak. Három-négy új játékost nézünk majd meg. Meglátjuk, mit hoz a tavasz.

Masinka Csaba, Előszállás (megye II.): – Mi is beneveztünk a műfüves bajnokságba, ahol a sárbogárdi egyik csoportba sorsoltak bennünket. A keret maradt ugyanaz, viszont reménykedünk benne, hogy sérültjeink is csatasorba állhatnak majd. Január 25-én kezdtük a felkészülést, várjuk az első, éles mérkőzéseken szerzett tapasztalatokat.

Jelentős változás történt a télen a megye II-es nagyvenyi­mi csapatnál. Új az edző Kis Norbert személyében, és az elnöki poszton is új embert köszönthetünk, Gászler Ferenctől Csizmadia György vette át a klub irányítását. Utóbbi még megbízás alapján tevékenykedik, de hamarosan a hivatalos bejegyzés is megtörténik.

Kis Norbert edző: – Február elsejével kezdtük a négyhetesre tervezett felkészülést, amelyben négy mérkőzést játszunk majd. Létszám tekintetében a keret azon ifistákkal fog kiegészülni, akik már inkább felnőtt játékosok. Olyan focit szeretnénk tavasszal bemutatni, amivel minden csapat dolgát megnehezíthetjük.

Csizmadia György: – Nagy változás a vezetésnél egyelőre nem lesz. Jelenleg megbízással az egyesület pénzügyi bizottságának vezetőjeként látom el az elnöki feladatokat. A cél az elkezdett munka folytatása. Lelkesek vagyunk. Szépen alakul az utánpótlás gyereklétszáma is. Tizenhárman vannak az U9 és heten az U7-es csapatban. Az elmúlt egy évben magánemberek adakozásából létezhettünk, de most szeretnénk tao-pályázatokon is indulni. Célunk alulról kezdődő neveléssel felépíteni a csapatokat. A település és környéke jó alapot adhat ehhez, ahogy megtapasztaltuk már az előzetes tárgyalások alapján.

Fehérvári József elnök, Baracs (megye II.): – Családias hangulatú társaság vagyunk, így inkább érkezőink vannak. Mészáros Árpád hazatért a gyökereihez, ahonnan elindult. A többi igazolás még alakulóban. A műfüves bajnokságban a játék és felmérés kap fő szerepet. Jó reményekkel várjuk a márciusi nyitányt.

A műfüves bajnokság nyitó programja körzetünk csapatainak, Dunaújváros csoport vidámpark, vasárnap: Baracs – Mezőfalva 10 óra, Nagykarácsony – Rácalmás 12 óra. Iváncsa csoport, vasárnap: Adony – Beloiannisz (12 ó.), Ercsi – Kulcs (14 ó.). Sárbogárd A csoport, szombat 12 óra: Előszállás – Sárszentágota.