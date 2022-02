A Dunaújváros PASE labdarúgócsapata szombaton játszotta a tavaszi bajnoki nyitány előtti utolsó felkészülési mérkőzését. A pálhalmai Agrospeciál Sporttelepen megrendezett találkozón az újvárosiak gólzáporos győzelmet arattak a Fejér megyei első osztályban listavezető Főnix FC gárdája ellen.

Dunaújváros PASE – Főnix FC 11–1 (5-0)

DPASE: Pokorni – Molnár S., Papp M., Bozsoki, Báló T., Tölgyesi V., Dorogi R., Tóth Á., Balogh Á., Jakab D., Novák Zs. Vezetőedző: Varga Balázs. Cserék: Orczi, Hompót D., Villám B., Huszty, Barna Zs., Székely B., Kesztyűs M.

Főnix FC: Szabó T. – Bolla B., Pataki, Patkós K., Zoboki L., Bognár I., Klémán, Pápai, Szalai P., Kertész, Zoboki Á. Vezetőedző: Pavlik József.Cserék: Papp K., Krán, Csiba, Rubos, Jófejű.

A dunaújvárosiak az utolsó erőfelmérőt szerették volna a stadionban megrendezni, de ennek lehetőségét az üzemeltető nem tudta biztosítani számukra. Pedig a vasárnapi hazai, Hódmezővásárhely elleni tavaszi idénynyitó előtt ez szakmailag mindenképpen indokolt lett volna.

Az összecsapás első félidejében egyértelműen a hazai együttes irányította a játék menetét. A székesfehérvári fiatalok nem igazán tudták megállítani a nagy kedvvel játszó dunaújvárosi támadókat. Ennek eredményeként ötgólos különbség alakult ki két csapat között a szünetig. Novák Zsombor kétszer, Tóth Ákos, Jakab Dávid és Papp Máté pedig egy-egy alkalommal talált a kapuba.

Novák Zsombor a szünetig két gólt szerzett Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A fordulást követően veszélyesebben játszott a széltől támogatott vendégcsapat, és a szépítő találatot is megszerezte. Ráadásul még egy kapufát eltaláló lehetőségük is volt. Azonban fölényük nem tartott sokáig, így ismét a házigazdák vették át az irányítást. Hat gólt szerezve állították be a végeredményt. A csereként beállt Kesztyűs Máté három, Tóth Ákos, Villám Balázs és Jakab Dávid pedig egy-egy gólt szerzett.

Összességében az öt felkészülési találkozóból hármat megnyert a DPASE gárdája, két alkalommal viszont döntetlent játszott. Az eredményeket nézve nyugodtan várhatják az NB III. közép csoportjának tavaszi folytatását. A keret is megerősödött, így több variációs lehetősége van a szakmai stábnak.