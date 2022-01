Az utánpótláskorú fiúknál a decemberben a felnőttek válogatottjában is bemutatkozó, dunaújvárosi nevelésű, és az utánpótlás-eredményeit Dunaújvárosban elérő, 2021 nyarán Kecskemétre igazolt Tomanóczy Bálint lett az év utánpótláskorú játékosa, aki a DKSE szakvezetőjének, Tomanóczy Tibornak a fia.

– Elsőként most ez elég váratlanul ért, de nagyon örülök neki, megtiszteltetés számomra. Mondhatni a 2021-es évben egész jó eredményeket értem el mind egyéni, mind csapatszinten, azonban ez a csapattársaim és az edzőim nélkül nem sikerülhetett volna, ezért elsősorban nekik szeretném megköszönni, hogy hatalmas mértékben hozzájárultak ehhez. Nagy örömmel töltött el, hogy a naptári éven belül kétszer is meghívást kaptam a felnőttválogatottba, ahol mindig jól éreztem magam. Az új csapatommal, a Kecskeméttel is eredményesen zártuk a szezon 2021-es részét, és a továbbiakban is jó eredményekre törekszünk – nyilatkozta Bálint az MRSZ honlapjának elismerése alkalmából.

Az év első felét Dunaújvárosban töltötte, nyáron igazolt Kecskemétre

A díjátadóra a szövetség alapításának 75. évfordulója tiszteletére rendezett gálán került volna sor, ezt azonban a koronavírus-helyzet miatt sajnos kénytelen voltak az idei év első felére halasztani. Amint lehetőség lesz rá, a díjazottak személyesen, ünnepélyes keretek közt is átvehetik az elismerést.