Dunaújváros/Rácalmás - Összességében jól teljesítettek a megyei kézilabda-bajnokságban vitézkedő térségi csapatok.

A Rácalmás férfiegyüttese ezúttal is a Komárom-Esztergom megyével összevont bajnokságban indult. A rácalmásiak vezetője, Miss István korábban lapunknak elmondta: – A felnőtt fiúknál edzőváltás történt. Ennek már érezhető a hatása a csapat játékában is, hiszen az elmúlt időszakban két, NB II.-es együttessel is játszottunk, és bár ezek felkészülési találkozók voltak, mindkét esetben győztesen hagytuk el a pályát. A tavalyi keret pár poszton módosult, örömteli, hogy a Rácalmás SE utánpótlásából is tudtunk meríteni. Konkrét helyezést nem fogalmaztunk meg célként, hiszen ez egy amatőr bajnokság, és mindenki a család és munka mellett vállalja a heti edzéseket és játékot.

A rácalmási férficsapat legeredményesebb játékosa Horváth Dániel Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Rácalmáson az aranyéremben reménykednek, és minderre a csapat képes is. Tíz találkozó után 16 ponttal rendelkezik, csakúgy, mint a listavezető Komárom. A kisváros közössége is a csapat mellé állt, átlagban 2-300 néző látogatja a hazai találkozókat.

A csapat legeredményesebb játékosa Horváth Dániel, aki 46 találatával a rácalmásiak legjobbja.

Szintén jól szerepel a megyei pontvadászatban a Rác­almás női csapata, amely 17 pontjával jelenleg dobogós helyen áll.

Az eddig lejátszott 11 találkozó után a rácalmási hölgyek 8 győztes találkozót könyvelhettek el, egy döntetlent játszottak és két alkalommal hagyták el vesztesen a játékteret. Csakúgy, mint az elmúlt szezonban, ezúttal is szépen termeli a gólokat Szabó Gréta, aki átlövőként remek teljesítményt nyújt, már 84 találatnál jár.

A hölgyeknél a DAC és a Rácalmás is előkelő helyen áll a tabellán – érmes helyekért küzdenek

Rácalmáson egyébként bíznak abban, hogy mindkét együttes dobogós helyen zár. Sőt, a fiúk még a bajnoki címet is elérhetik, ha tavasszal behúzzák a fontos találkozókat.

A DAC női gárdája is jól szerepelt eddig. A tabellán a negyedik helyen állnak 16 ponttal, nyolc nyert találkozóval és három vesztes mérkőzéssel. Legeredményesebb játékosuk Jánosházi Mónika, aki már 80 gólnál tart a bajnokságban.

A férfi Fejér-KEM megyei alapszakasz

1. Komárom 10 8 0 2 286-228 16 2. Rácalmás 10 7 2 1 291-244 16 3. Kisbér 10 5 2 3 276-264 12 4. Sárbogárd 10 5 1 4 290-223 11 5. Mór 10 2 1 7 211-257 5 6. Bicske 10 0 0 10 137-275 0

A rácalmásiak egyik legjobbja Szabó Gréta átlövő Fotó: Laczkó Izabella/DH

A női Fejér-Komárom megyei állás