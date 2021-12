Ez már a második erdélyi túrája volt a dunaújvárosi csapatnak, és ahogy a bajnokság elején, szeptemberben, most sem szerzett pontot a DAB. Sovány vigasz lehet, hogy Leo Gudas együttese ezúttal szorosabb mérkőzéseket játszott, de most sem volt esély a tisztes helytállásnál többre. Ez nem is váratlan, hiszen az SC Csíkszereda, a Corona Brassó és a Gyergyói HK is bajnoki döntőről álmodik. (A legutóbbit a Csíkszereda és a Brassó vívta, a csíkiak sikerével.)

SC Csíkszereda – DAB 7–2 (4–0, 3–1, 0–1)

SC Csíkszereda: Samankov – Kubat, Farkas, Bíró, Péter, Reisz – Kulyash 1 (2), Papp, Skachkov 2 (2), Stach 1 (4), Becze 1 (2) – Salló, Részegh, Rokaly N. 1, Rokaly Sz. 1, Sofron (2) – Láday, Gecse, Casaneanu (1), Fodor, Péter. Vezetőedző: Enrico Rossi.

DAB: Kovács – Pozsár (1), Bubnov, Szappanos 1, Kabatayev, Török (1) – Bobcek (1), Benke, Szűcs, Németh P. (1), Rybchyk – Erdély, Szécsi 1, Horváth, Lőczi, Németh Á. – Druja, Tamás,Gebei, Dudkin, Pinczés O. Vezetőedző: Leo Gudas.

Edzői nyilatkozatok.

ForrásKovács Dávidnak adtak bőven munkát a Csíkszereda játékosai Fotó: SC Csíkszereda

Rico Rossi: – Magabiztos győzelmet arattunk. Az elmúlt két találkozónkat elveszítettük, a fiúk egy kicsit mélyre kerültek, de ma szemmel láthatóan visszanyerték az önbizalmukat, és élvezetes játékot tettek le az asztalra. Részegh Tamás hosszú idő után újból rendelkezésre állt, és kapott némi jégidőt is.

Leo Gudas: – Csíkszereda megmutatta az első harmadban, hogy miért is az egyik legjobb csapat. Ez a harmad jelentette ma a különbséget. Négyszer voltak eredményesek emberelőnyben, olyan mélyről pedig már nem volt visszaút számunkra.

A találkozó előtt szép gesztust tettek a csíkszeredaiak, elbúcsúztak az Acélbikák egyik legnagyobb szurkolójától, Szwarc Andrástól, aki a napokban hunyt el. „Minden meccsen eszünkbe fogsz jutni, már most hiányzol, és hiányozni fogsz mindig. Isten veled, Bandi!” Ezután egyperces néma felállással tisztelegtek a csarnokban lévők a DAB drukkere előtt.