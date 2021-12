A nagy érdeklődés ellenére, a rendezvény sajátosságai miatt ezúttal is csak hat csapat mérkőzhetett meg a vándorserlegért, a helyezésekért és a különdíjakért. A résztvevők körmérkőzéses lebonyolítás alapján döntötték el a végső helyezéseket, olykor kiélezett szikrázó, de sportszerű találkozókon.

Korábban NB I.-et megjárt labdarúgókat is láthatott a közönség a 35 év felettieknek rendezett kupán

A kiegyenlített erőviszonyokat jelezte, hogy a dobogós helyek sorsa csak az utolsó két mérkőzésen dőlt el. Az egész nap remekül teljesítő XXL-Redőnynek (Tatabánya) az utolsó meccsén a győzelem az első helyet jelentette volna. Ám nem sikerült a Fehérvárról érkező Sárépszer Kft. legyőzése, az NB I.-et is megjárt Bobory Balázs és csapata kiváló teljesítményt nyújtva 2–1-re nyert ellene. Ezzel az XXL végül csak a bronzérmet gyűjthette be, az ezüstöt szintén utolsó meccsén szerzett győzelmével a dunaújvárosi GBB Zrt. szerezte meg (abban is pályára léptek egykor NB I.-et megjárt labdarúgók Barics Péter és Szepessy Róbert személyében): 1–0-ra a Dunaferr bajnoka, a Salamon Miklós vezette Fejó-Therm Kft. alakulatát múlta felül. A tornagyőztes a szintén székesfehérvári Másnap FC lett veretlenül, Sitku Illés vezérletével, aki több száz NB I.-es mérkőzéssel, bajnoki címmel és kupagyőzelemmel is bír.

Bobory Balázs és Sitku Illés között az egyik különdíjas, Szepessy Róbert Fotók: DLSZ

A legjobb játékos Fehér Zsolt (Másnap FC), a kapus Rajna Tamás (GBB Zrt.), a gólkirály Bombicz Tamás (XXL Redőny) lett. A DMJV 70 és DLSZ 50 díjat Endrész Attila vehette át a Másnap FC-ből. A Miklós István-díjat a nap pillanatáért Szepessy Róbert érdemelte ki.

Újra a focié lehetett a főszerep, amiért hálásak voltak a szervezőknek

Az eredményhirdetés érdekessége volt, hogy a szervezők felkérték Bobory Balázst és Sitku Illést a közreműködésre, amit a két egykori remek labdarúgó nagy örömmel el is vállalt.

Rajna Tamás és Vajda Attila a GBB Zrt. csapatvezetői: – Nagyon hálásak vagyunk, hogy a járvány miatti korlátozások és a nehezített körülmények ellenére megoldották a szervezők, ha csak egy minitorna keretein belül is, de újra a labdarúgásé lehetett a főszerep legalább egy napra. Nem kell elmondani, hogy számunkra milyen jelentőséggel bír minden, DLSZ által szervezett torna. A legnagyobb öröm, hogy minden évben nagyrészt ugyanazokkal a srácokkal indulunk neki az aktuális kupának, akikkel 20-30 éves gyerekkori barátság köt össze. Az elsődleges szempont minden alkalommal, hogy együtt legyünk, jól érezzük magunkat, igazi extra, ha ezek mellett még néhány kiemelkedő eredményt, díjat is sikerül elcsíp­ni. Külön boldogság, hogy az ezüst­érem mellé két külön elismerést is kaptunk.

Szepessy Róbert: – Első alkalommal vehettem részt 35 év felettiek számára rendezett tornán. A barátaim, akik a csapattársaim is egyben, már várták, hogy hozzájuk öregedjek. Ez a pillanat most jött el, de kicsit sem bánkódtam emiatt, sőt! Nagyon szeretek velük együtt játszani, élvezzük a focit, és mindig remek hangulatban tudjuk eltölteni az időt. A díjnyertes akció végén én fejeltem közelről a hálóba, de az érdemi rész a látványos gólpasszt adó Kovács Dánielé volt.