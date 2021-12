A végig kiélezett találkozót a Mosonmagyaróvár nyerte 29–32-re. A DKKA többször is átvette a vezetést, ám végül a hazai bajnokság egyik élcsapata nyerte meg az év utolsó kézilabdameccsét a dunaújvárosi sportcsarnokban. A találkozó után Vágó Attila lapunknak elmondta:

– Nem egy bajnoki találkozóról beszélünk, ám számunkra nagyon fontos volt ez a meccs számos kulcsjátékos hiányzása miatt. Esélyt és teret adtunk a fiataloknak, akik meglátásom szerint tudtak is élni ezzel a lehetőséggel.

Kazai Anita hat góljával ezúttal is a DKKA legeredményesebb játékosa volt Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Visszatérve az eredményre, ma nem győzni akartunk, hanem próbálgatni a játékrendszereinket, és lehetőséget adni a fiataloknak. Ez sikerült. Természetesen, mindig jó örülni a végén, ám ez most nem jött össze. A Mosonmagyaróvár ma Magyarországon egy topcsapat, végig tartottuk velük a tempót. Büszke vagyok a lányokra, főként, hogy a pályán volt 5-6 saját nevelésű fiatal is, akikre hosszú távon majd számíthatunk – mondta el a D. Hírlapnak Vágó, akit az eddigi eredményekről és a januári kihívásokról is kérdeztünk:

– Jelenleg hatodik helyen állunk a tabellán, jóval a megcélzott helyezés felett. Még nem ért véget a bajnokság, ám úgy vélem, egy remek közösség jött össze, amely képes lesz és lehet már a közeljövőben is nagy eredményekre. Úgy vélem, ebben az évben túlszárnyaltuk az elvárásokat, és számos meglepetéssikert arattunk. Ebben a szellemben dolgozunk tovább a jövőben is. Ami az akadémiát illeti, ott is kiváló szakmai munka folyik, az egész évet tekintve 5-6 játékos érkezett onnan, mondhatni saját nevelésként. Most pici pihenőt adtam a játékosoknak. A két ünnep között edzünk, ám az igazán érdemi munka a jövő év január 3-án kezdődik. Szoros lesz a program, hiszen alig pár hetünk lesz felkészülni a Vasas elleni fontos találkozóra.